Raggi | Con la Lombardi nessun problema

Roberta Lombardi "contro" il sindaco Raggi : "Bisogna fare di più" : Roberta Lombardi e Virginia Raggi. Non è la prima volta che si vocifera di una differenza di visioni tra le due esponenti laziali del MoVimento 5 Stelle.Questa volta, però, pare che al centro della discussione siano finite le aspettative degli elettori grillini presenti in Capitale. "Il marchio M5S - ha detto a Repubblica l'ex candidata alla presidente della regione Lazio - è un cappello sotto il quale chiunque voglia fare politica e impegnarsi ...

Migranti : Conte - rivendicheremo obiettivi solo quando li Raggiungeremo : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “Siamo alla vigilia di un importante e delicato appuntamento e la nostra concentrazione è tutta sugli obiettivi che vogliamo portare a casa e per i quali da tempo stiamo lavorando con la massima concentrazione, notte e giorno. solo quando li avremo raggiunti allora potremo rivendicarli e potremo dirci soddisfatti. Non per noi, ma per ciò che questo produrrà di buono nella vita degli italiani e anche in ...

Delusi dalla Raggi. Roberta Lombardi sulle sconfitte romane di M5S : "Roma non sta cambiando passo" : "Penso che molti nostri elettori nella capitale non siano andati a votare perché, dopo due anni di amministrazione a cinquestelle, sono in attesa di risultati più evidenti, di un miglioramento più concreto". In un'intervista all'edizione romana della Repubblica, Roberta Lombardi mette nel mirino i primi due anni della giunta M5S guidata da Virginia Raggi, "stiamo facendo di tutto per rianimare una città lasciata in ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai Raggi X. Talento - grinta e il ritorno di Daniel Hackett : L’Italia è pronta per scendere in campo. Giovedì sera a Trieste, ci sarà la prima partita dell’ultimo doppio impegno di questa fase delle Qualificazioni ai Mondiali del 2019. Gli azzurri dovranno vedersela con la Croazia prima e con l’Olanda poi, ultime due sfide del girone. Il passaggio al turno successivo non è in discussione, ma i risultati conteranno anche nella fase successiva, per cui è importante tenere alta la ...

Terremoto M 3.5 a Cosenza : monitoRaggio in corso - “la situazione è sotto controllo” : 1/4 ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : la Croazia ai Raggi X. Una parata di stelle con le spalle al muro : spalle al muro e con la qualificazione a rischio, la Croazia si affida alle sue stelle e lo farà a partire dalla sfida di giovedì sera a Trieste contro l’Italia. Un match valevole per la quinta giornata delle Qualificazioni Mondiali 2019 e che è davvero decisiva per la formazione di coach Anzulovic, che si trova incredibilmente all’ultimo posto del girone e con una sola vittoria all’attivo. Proprio l’ultimo successo ...

A Spagna e Portogallo basta il pareggio con Marocco e Iran per Raggiungere gli ottavi : Spagna e Portogallo chiudono a 5 punti e si qualificano ai danni di Iran e Marocco che chiudono il lodo Mondiale con 4 e un punto. Così si è chiuso il girone B che ha sorriso alle nazionali della penisola iberica. Agli ottavi le Furie Rosse, prime per avere segnato un gol in più di Ronaldo e compagni, troveranno la Russia, i lusitani l’Uruguay....

Pallavolo - B1 donne : la Pvt Modica Raggiunge l'accordo con Elisa Sozzi : Continua a ritmi serrati la campagna "acquisti" della PVT Modica. Per lo staff dirigenziale e in particolare per il DS Giuliana Di Emanuele, infatti, sono giorni di duro lavoro per "costruire" il ...

Clima : dal Consiglio Ue l’ok al monitoRaggio delle emissioni dei camion : Il Consiglio Ambiente dell’Ue ha adottato il regolamento sul controllo e la comunicazione delle emissioni di C02 e sul consumo di carburante dei nuovi veicoli pesanti. Il sistema di monitoraggio è il punto di partenza per la proposta legislativa presentata dalla Commissione Ue lo scorso maggio, e oggi illustrata ai ministri, che fissa obiettivi di riduzione sulle emissioni dei veicoli pesanti, in particolare entro il 2025 il 15% in meno ...

Cosenza : il 26 giugno il convegno Arpacal e Asp sul monitoRaggio della fauna selvatica : Si terrà domani, 26 giugno a partire dalle ore 16, nella sala convegni del RiMuseum di Rende (CS), il seminario per la presentazione dei risultati del monitoraggio sanitario/ambientale sulla fauna selvatica della provincia di Cosenza nelle annualità 2014/2017. Il monitoraggio – che ha visto coinvolti l’Azienda Sanitaria di Cosenza, il Dipartimento di Cosenza dell’Arpacal, l’Università della Calabria, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale ...

Anastacia - in concerto a Genova : 'la mia musica per dare coRaggio alle donne' : Anastacia, 49 anni, la leonessa dello sprock, la fusione fra pop, rock e soul che l'ha resa famosa in tutto il mondo, torna in Italia con il suo 'Evolution tour' che partirà il 28 giugno da Cervere, ...

Volley : Nations League Impresa azzurra con la Francia le finali ancora Raggiungibili : Decisivi saranno dunque i match di domani: di certo la situazione non è delle migliori dato che i polacchi vincendo due set contro l'Australia staccherebbero il pass per Lille, ma nello sport nulla è ...

Raggi : fuori mafia da Roma - confiscati 18 - 5 milioni : Raggi: non abbassiamo lo sguardo Roma- Di seguito il tweet di Virginia Raggi, sindaca di Roma. #fuoriLamafiaDaRoma. confiscati 18,5 milioni di euro al clan Fasciani. Ringrazio la @GDF e la Dda Roma per l’operazione di oggi. Criminalità non deve inquinare economia litorale #NonAbbassiamoLoSguardo. L'articolo Raggi: fuori mafia da Roma, confiscati 18,5 milioni proviene da RomaDailyNews.