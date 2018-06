Raffaella Fico si gode Mykonos al fianco di Alessandro Moggi | le vacanze sexy della

sportfair

: Mykonos in love: prove tecniche di luna di miele per l'ex compagna di Mario Balotelli e il figlio di Luciano Moggi… - LiveSicilia : Mykonos in love: prove tecniche di luna di miele per l'ex compagna di Mario Balotelli e il figlio di Luciano Moggi… - lovingkiedis : Lei, Raffaella Fico... non so più che dire. Basta avere qualche follower su instagram e un bell'aspetto per ottener… - Pierang95022293 : Quando vuoi scopare Raffaella Fico -

(Di mercoledì 27 giugno 2018)e la sua dolce vita accanto ad, la showgirl italiana acon il fidanzato, ex fidanzata di Mario Balotelli e madreloro figlia Pia, si stando dellelussuose ain compagnia del compagno. La showgirl ed il procuratore sportivo fanno coppia fissa ormai da 2 anni e proprio come l’anno scorso tornano sulla meravigliosa isola greca. Nella meta vacanziera i due si godono il mare ed il sole, ma ad attrarre l’attenzione sulle lorosono le curve mozzafiatomoitaliana immortalate dalle foto dei paparazzirivista ‘Chi’. Fai clic qui per vedere lo slideshow. L'articolosialdi: lesoubrette con il fidanzato GALLERY SPORTFAIR.