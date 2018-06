Raccolta differenziata a Modica | i cittadini non sanno dove conferire i rifiuti

CoReVe : nel 2017 boom della Raccolta differenziata del vetro : Milano, 27 giu. , askanews, Il 2017 è stato caratterizzato da ottimi risultati per quanto riguarda la raccolta differenziata e il riciclo degli imballaggi in vetro nel nostro Paese, la raccolta ...

CoReVe : nel 2017 boom della Raccolta differenziata del vetro - anche al Sud ottimi risultati : Il 2017 è stato caratterizzato da ottimi risultati per quanto riguarda la raccolta differenziata e il riciclo degli imballaggi in vetro. A conferma della crescente attenzione degli italiani alle tematiche ambientali e al riciclo del vetro – materiale riutilizzabile infinite volte – e dell’efficacia delle campagne di sensibilizzazione condotte negli ultimi anni, arrivano i dati ufficiali di CoReVe – Consorzio Recupero vetro, secondo i quali la ...

Roma. Piano mare : pulizia strade - porta a porta e Raccolta differenziata : Roma vara il Piano mare con il potenziamento del “porta a porta” per le 100 attività balneari del litorale, intensificazione

Rifiuti : cresce Raccolta differenziata - prima volta oltre il 50% : Roma, 21 giu. , askanews, cresce la raccolta differenziata in Italia e nel 2016, per la prima volta, ha superato il 50% del totale della produzione di Rifiuti. Lo afferma Utilitalia nel rapporto ...

Rifiuti : Fattoria della Piana dona un mezzo per la Raccolta differenziata al Comune di Candidoni : Mercoledì 20 giugno, alle ore 11 e 45, Fattoria della Piana consegnerà il mezzo per la raccolta differenziata dei Rifiuti che ha deciso di donare al Comune di Candidoni. All’appuntamento, che si terrà all’interno dell’azienda agricola, saranno presenti tra gli altri il Presidente di Fattoria della Piana Carmelo Basile e il sindaco di Candidoni Vincenzo Cavallaro. La decisione di donare un mezzo per la raccolta differenziata per la raccolta dei ...

I Quartieri. Raccolta differenziata a Catanzaro "Tosap sui carrellati" - InfoOggi.it : Quella opzione, che ha sottolineato Vasienti e che l'assessore Cavallaro ha praticato in negativo, eliminando i controlli e limitandosi ad attuare una politica da brigantaggio nei confronti del ...

Ambiente - rifiuti : a Catanzaro la Raccolta differenziata supera il 66% - al di sopra della media nazionale : Sono stati presentati a Palazzo de Nobili i risultati raggiunti nell’ambito del servizio di raccolta differenziata sul territorio comunale di Catanzaro a seguito del percorso intrapreso – prima città in Calabria – in collaborazione con CONAI, il Consorzio nazionale Imballaggi che ha la finalità di perseguire gli obiettivi di legge di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio. Nel mese di maggio sono stati raccolti in maniera differenziata ...

Coldiretti : 'Italia maglia nera Ue - solo un italiano su due fa la Raccolta differenziata' : Poco più di uno su due si applica a dividere carta, vetro, alluminio, organico e misto: in Italia ancora non c'è una cultura della differenziata e vince ancora il modello 'tutto in discarica'. 'solo ...

Ambiente - l’Italia è ferma al 57% di Raccolta differenziata : la media europea è del 65% : Solo il 57% degli italiani fa la raccolta differenziata per la maggior parte dei propri rifiuti per il riciclo nonostante il servizio sia offerto da quasi la totalità dei Comuni italiani (98%) che coprono il 99,5% della popolazione, secondo l’accordo Anci-Conai. E’ quanto afferma la Coldiretti in occasione della giornata mondiale dell’Ambiente dedicata al problema della plastica, sulla base dei dati Eurobarometro. Gli italiani – sottolinea la ...

Raccolta differenziata a Porto Cesareo - controlli dei vigili urbani per verificare il conferimento corretto dei rifiuti : Prosegue la campagna a difesa e tutela dell'ambiente a Porto Cesareo. Nuove disposizioni per far fronte alla cattiva abitudine di gettare i rifiuti per strada e/o effettuare una Raccolta non in linea ...

Amministrative Ragusa - Giovanni Iacono sulla Raccolta differenziata : Giovanni Iacono sulla raccolta differenziata a Ragusa. L’ex presidente del consiglio: “sarà rielaborata l’ordinanza che consente pagamenti suppletivi

Premiati i campioni italiani di Raccolta differenziata di pile e accumulatori : Sono le squadre GLI IMPILATI dell’I.C. “Walt Disney” di Cernobbio (CO) e I FULMINATI dell’I.C. “G.B. Cipani” di Santorso (VI) ad aggiudicarsi il titolo di primi campioni di italiani di raccolta differenziata di pile e accumulatori portatili, rispettivamente nella categoria Scuola/Cultura e Sport/Tempo Libero. La vittoria è stata decretata ieri pomeriggio a Como nel corso dell’evento finale del Progetto Una ...

Rifiuti - è ora di darsi una mossa. La Raccolta differenziata non basta più : Arriva in questi giorni la notizia del deferimento dell’Italia alla Corte europea per una serie di infrazioni di tipo ambientale: la questione degli olivi e della Xylella, l’inquinamento da pm10 e la gestione dei Rifiuti radioattivi. Non sono cose da prendere sottogamba, ma indicazioni che la gestione ambientale in Italia è carente sotto molti aspetti ed è destinata a diventarlo ancora di più, soprattutto in vista del decreto sull’economia ...

Raccolta differenziata - New York testa il modello Italia per l’umido : Il complesso di Stuytown a New York, dove è stata sperimentata la Raccolta differenziata dell’umido all’Italiana (foto: Cic) Quando Samantha MacBride, del Dipartimento di igiene della città di New York, è andata in cerca di una metropoli da cui copiare il modello di Raccolta differenziata dell’umido, è arrivata fino a Milano per trovare un sistema che facesse al caso suo. Metropoli tascabile, Milano, in confronto alla Grande ...