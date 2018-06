Quicken Loans National e Open di Francia | è grande golf su Sky Sport La guida tv

Golf – Quicken Loans National : Francesco Molinari sfida Tiger Woods sul percorso del TPC in Maryland : Francesco Molinari e Tiger Woods impegnati nel Quicken Loans National sul percorso del TPC Potomac at Avenel Farm, a Potomac Francesco Molinari partecipa al Quicken Loans National (28 giugno-1 luglio), torneo del PGA Tour in programma sul percorso del TPC Potomac at Avenel Farm, a Potomac nel Maryland, dove tornerà in campo anche Tiger Woods. L’azzurro, che ha scelto questa settimanadi giocare negli Stati Uniti, attualmente entrerebbe nella ...