Quello che le donne dicono | ma solo a Paola Perego «Raccomandata? Non ho mai fatto

Tutto Quello che dice la scienza sul tè di kombucha : (foto: Amy Brothers/Getty Images) L’aspetto può variare da quello di un tè ben colorato a quello di una bibita agli agrumi piuttosto diluita. Ma la caratteristica comune a tutte le bevande che vanno sotto il nome di kombucha è la fermentazione di una bevanda a base di tè verde o nero, ottenuta tramite una comunità simbiotica di oltre venti specie di batteri e lieviti. Dopo che questa famiglia di bevande ha fatto il suo ingresso nel mercato ...

Depilazione con il filo : tutto Quello che c’è da sapere : Ha origini indiane ma nel corso del tempo si è diffusa anche nei paesi arabi interessando, in generale, tutte le popolazioni femminili che avevano maggiore necessità di tenere «sotto controllo» la peluria. È la Depilazione con il filo orientale, tecnica millenaria riscoperta in questi anni dalle celeb (la pop star Madonna pare non possa farne a meno) e che in Italia sta conquistando sempre più donne: «È sicura, efficace e priva di ...

Si tuffano in mare per ‘celebrare’ il proprio matrimonio e Quello che gli capita è assurdo. “Dai amore… sposa bagnata - sposa fortunata”. Invece stanno letteralmente rischiando la vita : sposa bagnata, sposa fortunata. Si dice così, cercando di evitare la delusione che nel giorno più importante della propria vita (anche questo un eufemismo) il cielo è ricoperto di nuvole. Ma c’entra poco la pioggia con la storia che vi stiamo per raccontare: i protagonisti di questa assurda vicenda sono una coppia voleva celebrare il loro matrimonio in modo diverso: tuffandosi in mare per avere un bel ricordo. Sfortunatamente, tutto è ...

NBA – Lonnie Walker e le sue strane teorie - il rookie degli Spurs spiazza tutti : “Hitler? Non credo a Quello che ci raccontano” : Lonnie Walker e la sua strana teoria in merito alla morte di Adolf Hitler: il rookie degli Spurs spiazza tutti con il suo pensiero critico su uno dei casi più controversi della storia Dopo la convinzione che la ‘Terra sia piatta’ avanzata da Kyrie Irving e l’utilizzo dei ‘dinosauri come animali’ domestici da parte di Jordan Clarkson, l’NBA è abituata alle teorie più strane. Ma ogni volta che ne spunta una ...

Disabili : Quello che le madri non dicono per senso di colpa - io voglio gridarlo : Tre figlie. La prima gravemente disabile. Per molti anni ho creduto alle belle parodie di normalità e inclusione che hanno retto fino alla prima vera autonomia della mia seconda figlia che oggi ha 14 anni. La prima affermazione che pulsa nella mia testa è che, seppure vero l’assunto che ogni figlio è a sé, esistono in generale delle tappe più o meno prescritte e prevedibili: infanzia, preadolescenza, adolescenza eccetera. Esistono la scuola, lo ...

“Su quell’aereo…”. Salvini : a poche ore dal viaggio in Libia - ecco cosa si scopre. Una mini inchiesta mostra Quello che il ministro non ha fatto vedere : Questa mattina, Salvini, tramite un tweet alle 6:54 del mattino, ha annunciato di essere appena salito su un aereo militare per recarsi in Libia, per affrontare sul posto alcune tematiche molto delicate e complesse. “Missione #Libia, si parte!”, scrive sul social network allegando quattro foto: una di lui che, con cuffie e microfono fa con le mani il simbolo dell’ok, una dell’aereo militare che lo trasporterà, una in cui stringe la mano ...

“Naike Rivelli ha scoperto che suo padre non è Quello che pensava. Ornella Muti non ha saputo dirle chi è” : la rivelazione di Paola Perego : “Naike Rivelli ha scoperto da poco, grazie a un esame del Dna fatto prima in Spagna e poi ripetuto in Italia, che l’uomo che ha sempre chiamato papà non è suo padre” ha dichiarato Paola Perego in un’intervista al Messaggero. La conduttrice brianzola torna in tv, ormai rilanciata mediaticamente dopo la parentesi Parliamone Sabato, e lo fa con uno scoop non da poco. Sarà alla guida per sei settimane di “Non ...

Cyberpunk 2077 : tutto Quello che sappiamo - articolo : Sin dalla sua prima apparizione, Cyberpunk 2077 è stato senza dubbio uno dei titoli più attesi di quest'ultima generazione, soprattutto perché dopo essere stato annunciato nel 2013 con un trailer mozzafiato, il gioco sviluppato da CD Projekt Red è rimasto avvolto da un alone di mistero e leggenda per molto tempo. I due minuti e venti secondi di teaser con cui venne svelato cinque anni fa hanno fatto cadere le mascelle a molti di noi, ci hanno ...

Motta - video “Quello che siamo diventati”/ Cantautore allo specchio nella clip ispirata da un corto francese : Il Cantautore Motta ha prodotto un nuovo videoclip per il nuovo singolo, Quello che siamo diventati tratto dal suo ultimo album, ispirato al corto Le Miroir(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 11:05:00 GMT)

Fabio Fazio contro Salvini su questione migranti/ "Non possiamo abituarci a Quello che sta accadendo" : Fabio Fazio contro Salvini sulla questione dei respingimenti e della chiusura dei porti italiani ai migranti: il duro attacco su Twitter al ministro dell'Interno.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 09:55:00 GMT)

Il Ninja infiamma l'Inter. Nainggolan a Milano - i tifosi impazziti e Spalletti carica : 'Quello che serviva' : LaPresse Dì la tua 0 Dì la tua 0 Radja Nainggolan alle ore 20.25 ha raggiunto il 'Meliá' di Milano per ricevere il primo abbraccio dei suoi nuovi tifosi. tifosi che, riporta La Gazzetta dello Sport , hanno risposto come meglio non avrebbero potuto, con cori a non finire dopo un'attesa che durava dalle 16, quando i primi appassionati hanno fatto capolinea all'esterno dell'hotel, il quartier ...

Inter - Spalletti : 'Nainggolan ci dà la vampata - Quello che ci mancava' : ...mediche.' Il fatto che da quando ha saputo che era sul mercato ha scelto di venire assolutamente all'Inter è un messaggio importante - sottolinea il tecnico nerazzurro ai microfoni di Sky Sport - ...

Si toglie la vita a 21 anni - Quello che fa la madre 7 giorni dopo è assurdo : ... solare, divertente, amata, apparentemente felice: nessuno al mondo avrebbe mai potuto immaginare che in una domenica di giugno Charlotte Dunne, a soli 21 anni, avrebbe deciso di dire addio al mondo, ...

Si toglie la vita a 21 anni - Quello che fa la madre 7 giorni dopo è assurdo. La storia ha scioccato il mondo intero : Lei era una bella ragazza, solare, divertente, amata, apparentemente felice: nessuno al mondo avrebbe mai potuto immaginare che in una domenica di giugno Charlotte Dunne, a soli 21 anni, avrebbe deciso di dire addio al mondo, ai suoi progetti e al suo futuro e impiccarsi. Nessun segno premonitore, nessun segnale che tradisse i fantasmi e le inquietudini che la agitavano. Una tragedia che ha sconvolto la sua famiglia e tutta la comunità di ...