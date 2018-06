Quell' asse Trump-Conte per aiutare le imprese Vertice in Usa a luglio

NBA Awards – Le stelle dell’NBA e Quelle dello spettacolo in passerella : i look più belli della serata [GALLERY] : look stravaganti, stelle dello spettacolo e i protagonisti del basket americano nella serata degli NBA Awards Ieri notte a Brooklyn si è tenuta la serata degli NBA Awards, la cerimonia che ha assegnato i premi ai principali protagonisti della regular season NBA. Fra personalità dello spettacolo e campioni dell’NBA sono stati tantissimi i look stravaganti sfoggiati sul red carpet. Nella nostra gallery vi proponiamo i più ...

Quell'infanzia terribile sulla passerella della moda : "Mamma, guardami quando arrivo alla fine della passerella e mi sparo la posa. Guardami e fotografami". Sono queste le parole di Alessia T. che non riesco a togliermi dalla testa, e che mi torturano in queste ore in cui a Firenze si conclude Pitti Bimbo, la più importante manifestazione della moda bambino che per il nostro Paese vale quasi 3 miliardi di euro. Non me la riesco a togliere dalla testa perché Alessia T. ha i capelli ...

Bandiere Blu 2018 : il Codacons presenta un esposto in procura per Quelle assegnate in Sardegna : Il Codacons ha deciso di fare chiarezza sulle 13 'Bandiere Blu' assegnate per il 2018 alla Sardegna , presentando un esposto alle Procure della Repubblica di Cagliari, Sassari, Nuoro, Olbia, Oristano, ...

La dichiarazione d'amore di Cassel per la copertina della compagna è Quella che ogni donna vorrebbe ricevere : La modella 21enne ha posato per la copertina del settimanale 'Lui' con costume dorato e pantaloncini della nazionale di calcio francese

RIFORMA PENSIONI 2018/ Assegni più bassi con i nuovi coefficienti : spunta Quello per 71 anni (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 8 giugno. Quota 100 e Quota 41, Marco Leonardi si schiera contro. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 14:10:00 GMT)

Quell'asse abortito tra Conte e Macron : ... si rincorrono le ricostruzioni più disparate sulle ragioni che hanno portato Sergio Mattarella a respingere la candidatura di Paolo Savona come ministro dell'Economia. Per quanto l'economista sardo ...

Quell'asse abortito tra Conte e Macron : In un Paese sotto shock per una crisi istituzionale tra le più laceranti della storia della Repubblica, si rincorrono le ricostruzioni più disparate sulle ragioni che hanno portato Sergio Mattarella a respingere la candidatura di Paolo Savona come ministro dell'Economia. Per quanto l'economista sardo avesse negato di voler uscire dall'euro, il Colle aveva le sue ragioni nell'essere perplesso, da qualche ...

D'Alema preoccupato : "Se si andasse al voto sul veto a Savona - Quelli prendono l'80%" : "Se noi dovessimo andare a elezioni sul veto a Savona quelli prendono l'80% dei voti...". La pensa così Massimo D'Alema, che ha espresso la sua preoccupazione in un fuorionda registrato dall'agenzia Vista, durante una conversazione con Pietro Grasso nel corso dell'assemblea di Leu. "L'autonomia, la sovranità del popolo italiano, le ingerenze straniere...Speriamo bene", aggiunge D'Alema.

'Quella bambina non l'ha uccisa Israele'. Hamas smentisce i media asserviti : Anche il funerale orchestrato da Hamas per Layla a Gaza ha fatto il giro del mondo. Sulla Rai, Massimo Gramellini ha paragonato la foto di Layla a "un quadro di Caravaggio". Soltanto che ieri il ...

Flat tax - Cei contro : ‘No a meno tasse per tutti - aumentare Quelle su attività speculative’. Bloomberg : ‘Può funzionare’ : Mentre il premier incaricato Giuseppe Conte lavorava alla formazione dell’esecutivo, la “Flat tax” (ma con due aliquote) proposta nel contratto di governo Lega-M5s conquista il centro della scena. Attirando pure – in negativo – l’attenzione della Conferenza episcopale italiana, che pure due giorni fa si era espressa a favore del “nuovo che avanza“. In compenso un’analisi dell’agenzia ...

Reddito di cittadinanza - tempi e importo dell'assegno : Quello che il M5s non dice : Il Reddito di cittadinanza? Non sarà a tempo. L'ipotesi che il sussidio potesse cessare dopo due anni era circolata nelle scorse ore a causa di un'errata intepretazione del contratto di governo fatta da molti...

Consiglio di Stato - le ammissioni di Amara : “Diciotto sentenze pilotate per riassegnare appalti. Anche Quelli Consip” : Diciotto decisioni “aggiustate”, in cambio di mazzette e regali, in modo da riassegnare appalti da centinaia di milioni, compresi quelli della centrale acquisti della pubblica amministrazione Consip. Compreso quello per l’affidamento dei servizi di pulizia nelle scuole, finito nel mirino dell’Anac e oggetto di una multa dell’Antitrust. Accadeva nelle aule del Consiglio di Stato, come ipotizzato dai pm di Roma e come ...

Tutti i terremoti sono di assestamento - anche Quelli forti e improvvisi : Il termine 'assestamento' in Sismologia è spesso usato in maniera impropria. Nasce per esorcizzare la paura delle scosse successive sempre presenti dopo un forte terremoto. 'Si tratta solo di scosse ...

L'incognita governo sulle deleghe Tim : Quelle alla sicurezza assegnate solo temporaneamente a Grassi : Dopo l'avvicendamento di Vivendi a opera del fronte guidato da Elliott e Cdp, la nuova Tim riparte da una conferma e da una novità: Amos Genish sarà ancora il ceo mentre il nuovo presidente è Fulvio Conti, l'ex amministratore delegato di Enel arrivato nel board del gruppo telefonico grazie alla lista del fondo americano. Ma le deleghe più delicate, quelle sulla sicurezza, finiscono in stand-by: sono state assegnate a ...