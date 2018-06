Quattro italiani su dieci sono per la ' pistola facile'

Il Cdx avanti in otto capoluoghi Quattro al Csx e due ai 5 Stelle Ballottaggi - le stime di Affaritaliani.it : Su Affaritaliani.it le previsioni sul voto di oggi realizzate dal sondaggista Alessandro Amadori (si tratta di una valutazione statistica) sul secondo turno delle elezioni comunali nei 14 capoluoghi di provincia chiamati al voto Segui su Affaritaliani.it

La morsa di Erdogan. Turchia al voto - fermati Quattro italiani ai seggi nel sud-est curdo. L'opposizione denuncia brogli : Le autorità turche hanno fermato 10 cittadini stranieri che stavano svolgendo attività di osservazione elettorale indipendente nel sud-est del Paese. Tra loro 4 italiani, 3 francesi e 3 tedeschi. Tre degli italiani sono stati fermati a Diyarbakir, principale città del sud-est curdo, e un altro a Batman. Lo riferisce il ministero degli Interni citato da Anadolu. I fermati si trovano ora sottoposti a controlli di polizia, che ...

MotoGp – Quattro gli italiani sul podio in Francia : Chiara e Federica incantano Le Mans [GALLERY] : Chiara e Federica incantano il pubblico di Le Mans: sul podio francese due italiane da favola Una gara emozionante e ricca di colpi di scena oggi a Le Mans! Ad aggiudicarsi la vittoria è stato un eccellente Marc Marquez, alla sua terza vittoria consecutiva dopo Austin e Jerez. Complice la caduta di Dovizioso lo spagnolo della Honda si conferma sempre più leader della classifica generale e può godersi un po’ di relax prima della gara del ...

Moto3 - GP Francia 2018 : prove libere 1. Jorge Martin inizia bene a Le Mans - ma ha Quattro italiani in scia : La prima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia 2018 della Moto3 è stata dominata dalle basse temperature e da Jorge Martin (Honda Gresini). Lo spagnolo ha chiuso i primi quaranta minuti del suo venerdì in crescendo, piazzando nel finale un ottimo 1:43.114 a pochi decimi dalla pole position della scorsa stagione. Alle sue spalle il ceco Jakub Kornfeil (KTM Redox) a 165 millesimi, prima di un poker di italiani composto da Andrea ...

Pagamenti - tre italiani su Quattro preferiscono usare le carte : Nei negozi fisici tre italiani su quattro , 75%, preferiscono i Pagamenti elettronici, nel 40% dei casi anche per meno di 5 euro. È quanto emerge dall'analisi sulle modalità di acquisto condotta nel ...

Cinque morti assiderati sulle Alpi svizzere. Quattro italiani - tre sono altoatesini : BOLZANO . sono 5 i morti della tragedia avvenuta sulle Alpi svizzzere , e almeno 4 sono italiani , tre sono altoatesini. Uno dei feriti è morto nelle ultime ore in ospedale . Altre Quattro persone ...

Migranti : Quattro italiani fermati dalla gendarmeria per il corteo antifascista a Briançon : quattro italiani, tre uomini e una donna, sono stati fermati dalla gendarmeria francese a Briançon. La loro identità non è stata diffusa, perché almeno per ora gli inquirenti non hanno formalizzato alcun arresto. Sono giovani legati al centro sociale Askatasuna e alle componenti anarchiche torinesi. Quelle che domenica, insieme ad esponenti del mov...

Moto3 - Gp Americhe Quattro italiani nei primi cinque - ma a vincere è Martin : AUSTIN - quattro italiani nei primi 5 classificati del gp delle Americhe di Moto3, ma la vittoria va allo spagnolo Jorge Martin. Secondo posto al termine di una splendida rimonta per Enea Bastianini ...