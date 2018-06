PUBG Corp ha ritirato questa settimana la sua causa legale contro Epic Games

PUBG Corp ha intentato una causa contro Epic Games per violazione del copyright : Mentre poco fa vi riportavamo le ultime dichiarazioni di Tim Sweeney sulla coesistenza dei due giganti del battle royale, PUBG e Fortnite, ecco arrivare notizia dal "tono" un po' diverso.Infatti, come riporta PC Gamer, sembra proprio che gli sviluppatori di PUBG , dopo gli attacchi dello scorso settembre 2017, siano passati ai fatti citando in giudizio Epic Games per violazione di copyright . PUBG Corp , dunque, ha intentato una causa contro Epic ...

PUBG Corp ammette che le performance di PlayerUnknown's Battlegrounds non sono state migliorate come richiesto dai giocatori : Non è un segreto che PlayerUnknown's Battlegrounds abbia problemi di prestazioni, è qualcosa che ha giustamente infastidito i giocatori già dalla sua uscita. In un post su Steam di ieri, PUBG Corp ha ammesso di non essere stata all'altezza a questo proposito, e che non è riuscita a indirizzare correttamente i reclami dei giocatori sui problemi di performance del gioco. Ha inoltre delineato una road map per come cambierà in futuro il titolo.come ...