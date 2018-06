Pubblicati trailer e poster ufficiali di Dark Hall con Uma Thurman

We Happy Few : Pubblicati nuove immagini ed un trailer : Dopo alcuni mesi trascorsi nell'ombra We Happy Few torna a far parlare di sè, i ragazzi di Compulsion Games hanno infatti rilasciato un nuovo trailer ed hanno annunciato che saranno presenti all'E3 2018.Come riporta IGN.com il trailer mette in risalto lo stile unico del gioco. Il titolo è un action in soggettiva con elementi survival ambientato nella cittadina fittizia di Wellington Wells, in una Gran Bretagna retrofuturistica anni 60. Ci ...