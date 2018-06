Psg | la UEFA avrebbe svalutato i contratti di sponsorizzazione di 51 milioni

Psg : 60 milioni per evitare sanzioni Uefa. Da Di Maria a Cavani - quante occasioni : Il club francese dovrà incassare questa cifra entro fine mese, 150 milioni entro il 2019. Tra i nomi anche quelli di Verratti e Pastore

Psg - niente sanzione dall'Uefa : via libera per l'arrivo di Buffon : I parigini superano l'esame del Fair Play Finanziario. La decisione dell'Uefa spalanca le porte per lo sbarco in Francia di Buffon, che dovrebbe firmare un biennale

SENTENZA UEFA FAIR PLAY FINANZIARIO/ Inter male - Roma bene : il Psg vende e rinuncia a Buffon? : Sentenze UEFA FAIR PLAY FINANZIARIO: Inter male, ancora nel settlement, promossa invece la Roma, a cui basterà una cessione per sistemare definitivamente i conti(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 21:50:00 GMT)

Caso Buffon-Oliver - attesa la sentenza dell'Uefa. Il Psg è in ansia : TORINO - La sentenza potrebbe arrivare in giornata, ma non è detto. La commissione disciplinare dell'Uefa ha cominciato a discutere del Caso Buffon, l'ex capitano della Juventus espulso la sera dell'...

