blogo

: Provaci ancora Prof 8 si farà? Veronica Pivetti a Blogo: 'Per ora non se ne parla...' - tvblogit : Provaci ancora Prof 8 si farà? Veronica Pivetti a Blogo: 'Per ora non se ne parla...' - RaiPremium : I programmi di oggi: 09:05 Le Sorelle McLeod 7 - p.3-4 10:45 Il Commissario Rex XV 12:20 Commesse p.5 14:05 La… - Cicciusprof : RT @elleri_: PROVACI ANCORA SAM -di Samantha Rossignoli C´era fra noi un gioco d' azzardo, gioco di vita, duro e bugiardo… Perché volers… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018)è finito con la settima stagione? Sembrerebbe assurdo, vista la tenuta di una fiction diventata una delle più longevi del palinsesto di Raiuno, eppure potrebbe essere davvero così. Durante la nostra intervista a, che da settembre tornerà alla conduzione di Amore Criminale su Raitre, l'attrice ci ha infatti confidato che, per ora, non è in programma la produzione dell'ottava stagione:“Devo darvi una notizia abbastanza ferale: per ora non se ne parla. Non mi hanno detto nulla...", ci ha detto laquando le abbiamo chiesto se e quando l'avremmo rivista nei panni dellaCamilla Baudino. L'ultima puntata della settima stagione si era chiusa con la protagonista che, dopo un lungo tira e molla sul loro futuro con Gaetano (Paolo Conticini), si decideva a raggiungerlo in aeroporto per partire insieme verso Napoli, dove il Commissario ha ...