Protezione Civile | nuova sala operativa in Sardegna

Ciclone sul mar Jonio - nuova Allerta Meteo della Protezione Civile : “forte burrasca al Centro/Sud - temporali - venti impetuosi e mareggiate” : Allerta Meteo – Continuano i fenomeni di instabilità sulle nostre regioni meridionali determinati da una profonda saccatura centrata sul nord Europa ed estesa fino al bacino del Mediterraneo centrale. Dalla serata di oggi si assisterà anche all’intensificazione dei venti dai quadranti settentrionali, in particolare sulle regioni Centro-meridionali adriatiche e ioniche. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della ...

Allerta meteo - nuovo avviso della Protezione Civile : fulmini e piogge al Sud : Ancora condizioni di instabilità sulle regioni meridionali italiane dove in queste ore sono attese precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. Prevista per oggi Allerta meteo gialla sulla Sicilia nord-occidentale, sulla Calabria, sui bacini ionici della Basilicata e sulla Puglia centro-meridionale.Continua a leggere

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile per il Sud Italia : forti temporali su Puglia - Basilicata e Calabria [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La profonda saccatura centrata sul Nord-Europa ed estesa fino al bacino del mediterraneo centrale, continuerà a determinare condizioni di instabilità sulle regioni meridionali Italiane dove, nelle prossime ore, sono attese precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco, che interesseranno in modo particolare, risultando più intense, la Puglia, la Calabria e la Basilicata, specialmente sui versanti ionici. Sulla base ...

Terremoto Centro Italia - Protezione Civile : consegnate 3.337 casette : Terremoto Centro Italia, Protezione Civile: consegnate 3.337 casette Su un totale di 3.639 Soluzioni abitative d'emergenza (Sae), ne sono state consegnate 1.557 nelle Marche, 815 nel Lazio, 748 in Umbria e 217 in Abruzzo Parole chiave: ...

Maltempo - l'allerta della Protezione Civile spacca in due l'Italia : Domani pioverà? Per metà degli italiani il lunedì inizierà con questa domanda, guardando il sole con in mano l'ombrello. Una profonda saccatura, centrata sulle regioni del Nord Europa...

Allerta Meteo per la Tempesta di San Giovanni - la Protezione Civile lancia l’allarme per il Sud Italia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una profonda saccatura, centrata sulle regioni del Nord Europa, si estende fino al Mediterraneo centrale, interessando, per oggi, domenica 24 giugno, anche la nostra penisola, in particolar modo la Sardegna. La discesa, a partire dalla prossima notte, di un asse della suddetta saccatura porterà fenomeni, a prevalente carattere temporalesco, su gran parte del paese, concentrandosi maggiormente su Sicilia e Calabria ...

Ariccia - i Geologi del Lazio al Workshop di Protezione Civile : “Rischi naturali e gestione delle emergenze nei Colli Albani” : La Città Metropolitanadi Roma Capitale – Dipartimento VI “Pianificazione TerritorialeGenerale”- Servizio 3 -“Geologico, difesa del suolo eProtezione Civile in ambito metropolitano” nella persona delDott. Alessio Argentieri, in collaborazione con l’Ordine dei Geologidel Lazio ed il Comune di Ariccia, hanno organizzato nel pomeriggiodi venerdì 22 giugno, un Workshop sui rischi territoriali e sulsistema di ...

Allerta Meteo - forte maltempo sulle Adriatiche : nuovo avviso della Protezione Civile - ecco i bollettini : Allerta Meteo – Proseguono gli effetti dell’annunciata perturbazione che sta interessando gran parte dell’Italia. In considerazione dell’evolversi dei fenomeni in corso e previsti dall’avviso di avverse condizioni Meteorologiche emesso ieri, è stata valutata per la giornata odierna Allerta arancione sul territorio delle Marche e su gran parte della Puglia. Nella giornata di domani, sabato 23 giugno, ancora Allerta arancione in Puglia e ...

Protezione Civile - salvaguardia e tutela dei beni culturali : conclusa l’esercitazione internazionale Promedhe : Si è conclusa oggi l’esercitazione internazionale di Protezione civile sul rischio sismico che per tre giorni ha visto impegnate le squadre di Cipro, Giordania, Israele e Palestina nelle attività di salvaguardia e di messa in sicurezza dei beni culturali, nell’ambito del progetto europeo Promedhe – Protecting Mediterranean Cultural Heritage during Disasters. Organizzata in collaborazione con il Comune, la Provincia e la Prefettura di Lucca, la ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile : forte maltempo in arrivo - attenzione al Nord/Est e sulle Adriatiche : Allerta Meteo – L’arrivo di un nucleo di aria fredda, legato a una saccatura presente sulla penisola scandinava, determinerà sull’Italia un rapido ma significativo peggioramento delle condizioni Meteorologiche lungo i settori orientali del centro-Nord, in estensione a quelli del sud, con fenomeni a prevalente carattere temporalesco. La perturbazione sarà accompagnata da un’intensificazione dei venti dai quadranti Nord-orientali e da un ...

Protezione Civile : nove campi scuola in Sardegna : Anche le ragazze e i ragazzi della Sardegna sono tra i migliaia di giovani che partecipano all’edizione 2018 dei campi scuola di “Anch’io sono la Protezione Civile”, il progetto del Dipartimento nazionale di Protezione Civile realizzato in diverse regioni con le organizzazioni di volontariato, Amministrazioni regionali e Province Autonome. Nell’isola si parte i primi di luglio e si conclude i primi di settembre. ...

