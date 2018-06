Pronto il taglio ai vitalizi | risparmi per 40 milioni | L' era dei privilegi è

today

: Camera, Fico: pronto taglio ai vitalizi, sforbiciata a 1.200 assegni #RobertoFico - MediasetTgcom24 : Camera, Fico: pronto taglio ai vitalizi, sforbiciata a 1.200 assegni #RobertoFico - CretellaRoberta : RT @antonio_bordin: Per #Renzi pronto un programma TV: “sarà un format di taglio culturale”. Poi cosa dobbiamo aspettarci, Wanna Marchi che… - 28Ravenna : RT @MediasetTgcom24: Camera, Fico: pronto taglio ai vitalizi, sforbiciata a 1.200 assegni #RobertoFico -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Dopo molti annunci, la delibera per ildeiagli ex parlamentari approda sul tavolo dell'ufficio di presidenza della Camera. La sforbiciata è pronta. Roberto Fico presenta la delibera per...