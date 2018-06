Proiettore 4K | i migliori da comprare

chimerarevo

(Di mercoledì 27 giugno 2018) I motivi perunpossono essere tanti, magari si vogliono guardare i propri contenuti preferiti su una superficie più ampia di una TV normale, o magari si hanno problemi di spazio che non consentono il posizionamento di un televisore adatto. In questo articolo andremo a vedere iproiettori 4K sul mercato, quindi quelli con la migliore definizione disponibile ad oggi. Come funziona un? Prima di acquistare undovete anche capire come si usa. Ovviamente non è come una TV, gli serve una superficie adatta dove proiettare le immagini. In tanti avranno visto i proiettori in molte aule, anche di scuola, far visualizzare immagini su delle tende bianche. Ecco, non sarà necessario acquistarne una per fruire di un, basterà una superficie bianca qualsiasi. Per superficie bianca si intende anche un muro, o un armadio bianco, qualsiasi cosa ...