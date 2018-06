Profughi | 139 in Italia con i corridoi umanitari finanziati dall' 8x1000

repubblica

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Tra loro, 62 bambini. Sono eritrei e somali, erano rifugiati nei campi del Tigrai in Etiopia, accolti grazie all'intesa tra Cei e governo. Monsignor Galantino: "No al tifo curvaiolo che non porta da nessuna parte, l'Europa rimetta al centro i valori che l'hanno creata"