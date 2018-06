Produzione alimentare nello spazio | illuminazione per orticoltura | la NASA sceglie OSRAM

Ghiaccio alimentare : “Nessun allarme su Produzione e consumo in Sicilia - unica regione in Italia ad applicare un piano ordinario di controlli” : “In relazione al comunicato stampa diffuso ieri dall’Inga (Istituto nazionale del Ghiaccio alimentare) che lanciava un vero e proprio allarme sulla “contaminazione” dell’alimento per un elevato numero di operatori in Sicilia, si precisa che non risulta allo stato attuale alcun allarme sulla produzione di Ghiaccio alimentare prodotto nell’isola che possa arrecare danno alla salute pubblica, né risultano avviati ...