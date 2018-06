Primissimi dettagli su LG V40 | con features killer di iPhone X e Huawei P20 Pro

optimaitalia

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Potrebbe essere investito da buone novità il prossimo LG V40, successore del fortunato LG V30 e fratello quasi coetaneo di LG G7 ThinQ. L'ultimo rumor, proveniente da una fonte che si è dichiarata vicina alle vicende della casa coreana, ci rivela della presenza a bordo di ben 5 fotocamere, due poste sul frontale e tre sul posteriore.Chiari i richiami, nel primo caso, adX, ed alla sua True Depth Camera (utile al riconoscimento tridimensionale del volto), e nel secondo all'ottimoP20 Pro. In tal senso, per quanto riguarda LG V40, le informazioni non appaiono moltoate: si parla di un obiettivo standard e di un altro di tipo grandangolare, oltre che di un terzo adibito a zoom ottico, effetto bokeh o monocromatico.Il dispositivo, che si appresta a configurarsi come un top di gamma in piena regola, dovrebbe essere spinto dal processore Snapdragon 845, ...