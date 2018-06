Primarie Usa | la sorpresa della 28enne socialista ex barista che batte il vecchio

Usa - gigante dem Crowley sconfitto a Primarie da giovane outsider : "Sposteremo il mondo nei prossimi due anni".Il presidente Donanld Trump ha immediatamente esultato con un tweet per l'eliminazione dell'ingombrante avversario politico democratico: "Wow, il deputato ...

Usa - Manning sconfitta in Primarie dem : ANSA, - WASHINGTON, 27 GIU - Sfuma presto il progetto politico di Chelsea Manning, la 'talpa' del Datagate condannata per aver trasmesso documenti governativi sensibili a Wikileaks: è stata sconfitta ...

Usa - talpa Manning sconfitta a Primarie : 4.53 E' sfumato il progetto politico di Chelsea Manning, (che prima della transizione si chiamava Bradley Edward) la 'talpa' del datagate, condannata per aver trasmesso documenti governativi riservati sulla guerra Usa in Iraq a Wikileaks. E' stata sconfitta alle primarie democratiche in Maryland per un seggio al Senato, in cui ha prevalso il senatore Ben Cardin, popolare e con un forte sostegno finanziario locale, che quindi correrà per il suo ...

Usa - Primarie midterm in cinque Stati : 3.41 Nuovo "Super Tuesday" negli Usa per le primarie delle elezioni di midterm. Si sta votando in cinque Stati (South Carolina, Virginia, Nevada, Maine e North Dakota) per scegliere i "nominee" (candidati) per la Camera, il Senato e alcune cariche di governatori. E' un altro banco di prova per testare l'effetto Trump fra i repubblicani e le dinamiche interne al partito democratico, ancora fortemente diviso tra l'ala liberale e quella più ...

Usa : Primarie Midterm - nuovo supertuesday in 5 Stati : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Usa - donna afroamericana vince Primarie Dem in Georgia : Stacey Abrams ha vinto le primarie democratiche per la candidatura a governatore in Georgia. È la prima donna a vincere la nomination nello Stato per uno dei principali partiti e se...

Usa - donna afroamericana vince Primarie dem in Georgia : Usa, donna afroamericana vince primarie dem in Georgia Usa, donna afroamericana vince primarie dem in Georgia Continua a leggere L'articolo Usa, donna afroamericana vince primarie dem in Georgia proviene da NewsGo.

Usa : donna afroamericana vince Primarie dem in Georgia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

L'afroamericana Stacey Abrams vince nomination alle Primarie in Georgia. E' la prima volta in Usa : In Georgia la democratica Stacey Abrams diventa la prima donna afroamericana a vincere una nomination per la carica di governatore alle primarie di uno dei due principali partiti. Se dovesse trionfare anche alle elezioni di novembre, Abrams scriverebbe la storia degli Stati Uniti, diventando la prima donna afroamericana governatrice. La candidata - ex leader della minoranza della Camera dello Stato della Georgia - era stata appoggiata sia da ...