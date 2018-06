Prima gli iraniani!

Dimmidite - Prima puntata in diretta : la storia di Francesco - la canzone di Agliardi e Moro : [live_placement]Dimmidite, su Rai 1 Niccolò Agliardi racconta come nasce una canzone prosegui la letturaDimmidite, prima puntata in diretta: la storia di Francesco, la canzone di Agliardi e Moro pubblicato su TVBlog.it 27 giugno 2018 00:50.

L'Argentina agli ottavi col brivido : ora la Francia. Croazia Prima - c'è la Danimarca : L'Argentina soffre ma batte 2-1 la Nigeria e si qualifica agli ottavi di finale del Mondiale di calcio di Russia. Messi in gol nel primo tempo, poi il rigore realizzato da Moses nella ripresa e infine,...

Russia 2018 - Perisic sveglia l'Islanda dal sogno mondiale : Croazia Prima nel girone - 2-1 contro i vichinghi : La Croazia batte 2 a 1 l'Islanda e si qualifica per gli ottavi di finale del mondiale di Russia conquistando il primo posto del girone D. Le reti di Badelj al 53', rigore Sigurdsson al 76' e chiude ...

Temptation Island dal 9 luglio in Prima serata su Canale 5 : Torna da lunedì 9 luglio in prima serata su Canale 5 Temptation Island, l’unico docu-reality che racconta i rapporti di coppia! È tutto pronto per lasciare la terraferma e farsi trasportare dalle onde sull’isola più calda dell’estate. Anche quest’anno toccherà a Filippo Bisciglia il ruolo di raccontare le storie delle coppie protagoniste. Tra novità e colpi di scena, Temptation Island racconterà il viaggio tra i sentimenti di sei coppie, ...

RISULTATI MONDIALI 2018/ Classifica gironi C-D - diretta gol live score : Francia Prima - Danimarca agli ottavi! : RISULTATI MONDIALI 2018: Classifica dei gironi C e D, diretta gol live score delle partite. Francia e Danimarca pareggiano: Bleus primi nel girone, scandinavi qualificati agli ottavi(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 17:40:00 GMT)

Volvo S60 - debutta la Prima auto della casa svedese costruita negli Usa – FOTO : Nulla è stato lasciato al caso nella scelta di dove svelare la nuova berlina della casa svedese: Charleston, Carolina del Sud. Dove nasce il primo stabilimento Volvo statunitense che darà vita alla prima auto “yankee” del costruttore: la S60, per l’appunto. Ma non è il solo primato di questo modello, che sarà anche il primo a non disporre di un motore diesel: oltre ai già noti e apprezzati T5 e T6 disponibili sin ...

Trump scatenato contro Harley-Davidson : 'se lasciano gli Usa - saranno tassati come mai Prima' : Harley-Davidson ancora sotto i riflettori, dopo che la società ha annunciato nella giornata di ieri che sarà costretta a spostare parte della produzione al di fuori degli Stati Uniti, per evitare gli ...

Ultimi episodi di Rosewood su Rai2 il 26 giugno e il 3 luglio : anticipazioni del finale della Prima stagione : Ultimi episodi di Rosewood su Rai2 nel prime time di oggi, 26 giugno, e martedì prossimo, il 3 luglio. La prima stagione della serie è tornata in onda dopo quasi un anno di attesa e adesso saluterà il suo pubblico con gli Ultimi quattro episodi che andranno in onda in questi due martedì per la gioia di tutti coloro che attendono con ansia di capire cosa ne sarà del nostro dottore. In prima visione due nuovi episodi della serie “Rosewood” ...

Gli sviluppatori di Alien Isolation sono al lavoro su uno "shooter tattico in Prima persona" tutto nuovo : Dopo Alien Isolation del 2014, il team di Creative Assembly si è concentrato principalmente sulla serie Total War. Tuttavia, sembra che lo studio dedicato allo sviluppo console stia lavorando a qualcosa di nuovo, stando a un paio di nuovi annunci di lavoro comparsi sul sito web ufficiale.Negli annunci, individuati da VG247.com, si ricerca un Senior UI Artist e un Lead Environment Artist per lavorare su una "nuovissima ed entusiasmante IP" che ...

Filippo Tortu : “Superare Mennea un sogno - voglio 9.98 alla prossima gara. Al top alle Olimpiadi 2024 ma Prima gli Europei” : Filippo Tortu è indubbiamente lo sportivo italiano del mondo dopo il roboante 9.99 corso sui 100 metri venerdì scorso. A Madrid, il velocista è entrato in una nuova dimensione: il primo italiano a scendere sotto la fatidica barriera dei 10 secondi, facendo meglio di un mito come Pietro Mennea. Il 20enne sta diventando un fenomeno mediatico e continua a puntare sempre più alto, è ambizioso più che mai come trapela dalle dichiarazioni che ha ...

Dimmidite - su Rai 1 Niccolò Agliardi racconta come nasce una canzone : Prima puntata in diretta dalle 00.30 : come nasce una canzone? Niccolò Agliardi prova a raccontarlo in Dimmidite, format originale ideato e condotto dal cantautore e prodotto da Anele per Rai1, che nel martedì notte estivo a partire da questa sera, 26 giugno, alle 00.30.prosegui la letturaDimmidite, su Rai 1 Niccolò Agliardi racconta come nasce una canzone: prima puntata in diretta dalle 00.30 pubblicato su TVBlog.it 26 giugno 2018 09:00.

Mondiali : 2-2 col Marocco - Spagna agli ottavi da Prima. 1-1 con Iran - Portogalloi con Uruguay : Spagna e Marocco 2-2 in una partita delle terza giornata del gruppo B, giocata a Kalingrad. In virtù di questo risultato e della concomitante pareggio tra Portogallo e Iran, la Roja passa agli ottavi, ...