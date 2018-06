Pride 2018 | com’è nata la giornata mondiale dell’orgoglio Lgbt

Gay : Padova Pride - il 30 giugno la sfilata regionale Veneto 2018 (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “Come organizzatori ma anche come persone LGBTI sentiamo fortemente l’emozione per questa giornata frutto di molto lavoro e molte energie spese ‘ racconta Mattia Galdiolo, Portavoce del Padova Pride 2018 – Le ultime notizie, sia legate ai Pride che si sono già svolti in varie città d’Italia, che ai fatti recentemente accaduti a Padova, ci raccontano di un contesto in cui ...

Gay : Padova Pride - il 30 giugno la sfilata regionale Veneto 2018 (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – La mattina del 30 giugno, a partire dalle 10 del mattino l’Associazione Amissi del Piovego offrirà a coloro che decideranno di arrivare in città in anticipo un tour in barca a remi lungo le Mura di Padova con partenza ogni 15/20 minuti da Piazza Delia vicino al Ponte della Specola.A partire dalle 15.00 l’appuntamento sarà in Prato della Valle da dove, alle 16.00, partirà il corteo accompagnato ...

Gay : Padova Pride - il 30 giugno la sfilata regionale Veneto 2018 : Padova, 27 giu. (AdnKronos) – La macchina organizzativa del Comitato Padova Pride sta lavorando febbrilmente per completare gli ultimi preparativi per il corteo dell’orgoglio LGBTI al quale sabato 30 giugno convergeranno da tutto il triVeneto per festeggiare il Pride regionale Veneto 2018. Un lungo serpentone colorato che partirà alle 16.00 da Prato della Valle per attraversare la città attraverso via Luca Belludi, Riviera Businello, ...

Mondiali Russia 2018 - i manifestanti del gay Pride esultano insieme ai tifosi del Messico : Dopo la vittoria ottenuta dal Messico contro la Corea del Sud, alcuni manifestanti del gay pride hanno festeggiato insieme ai tifosi messicani I manifestanti del Gay pride hanno celebrato sabato la vittoria in Coppa del Mondo del Messico contro la Corea del Sud insieme ai tifosi, nonostante gli incidenti omofobi segnalati tra i sostenitori del Messico in Russia. Migliaia di persone gay, lesbiche, bi e transessuali con le bandiere arcobaleno si ...

Gay Pride 2018 : storia della lotta dei movimenti LGBT : Dal 1979 l'omosessualità diventa un fatto sociale e culturale e quindi tema di incontri, rassegne cinematografiche e spettacoli. Il Gay Pride di Roma del 1983 fece clamore anche per questo, cioè per ...

E3 2018. Le visioni di Sony PlayStation nella Los Angeles del gay Pride : Mostrati Last of Us Part 2, che narra di una ragazza omosessuale in un mondo post apocalittico, e Death Stranding di Hideo Kojima, game designer onirico che ha deciso di superare i confini di console e videogame

Pride : i 7 momenti gay-teen più belli del 2018 : Pride significa orgoglio. Nel mese di giugno in tutta Italia e nel mondo si celebra l'amore , senza genere né distinzione, e ognuno si sente orgoglioso di quello che è e che prova . via GIPHY Ogni stagione ha i suoi highlight per quanto riguarda l'amore tra persone ...

Gay Pride Roma 2018/ Migliaia alla marcia arcobaleno - il Governatore Zingaretti : “Bellissimo e grandissimo” : Gay Pride Roma 2018: oggi marcia per i diritti delle persone omosessuali, due partigiani nel corteo. Ultime notizie: assente sindaca Virginia Raggi, c'è presidente Regione Lazio Zingaretti(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 22:33:00 GMT)

GAY Pride ROMA 2018/ Centinaia di migliaia alla marcia arcobaleno : contestato il ministro Fontana della Lega : Gay PRIDE ROMA 2018: oggi marcia per i diritti delle persone omosessuali, due partigiani nel corteo. Ultime notizie: assente sindaca Virginia Raggi, c'è presidente Regione Lazio Zingaretti(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 21:50:00 GMT)

Roma Pride 2018. 'Siamo mezzo milione' - sfila la 'Resistenza arcobaleno' : Le bandiere arcobaleno e i tricolori dell'Anpi, Raffaella Carrà e 'Bella Ciaò, i trasgressivi animatori del Muccassassina accanto alla novantenne partigiana Tina Costa. E poi la folla, giovani e meno ...

Gay Pride Roma 2018/ Brigata Arcobaleno invade la Capitale : Militia Christi - "no alla perversione" : Gay Pride Roma 2018: oggi marcia per i diritti delle persone omosessuali, due partigiani nel corteo. Ultime notizie: assente sindaca Virginia Raggi, c'è presidente Regione Lazio Zingaretti(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 19:52:00 GMT)