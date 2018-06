Pressione alta | problemi del sonno ne aumentano i rischi

meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Laarteriosa è un parametro fondamentale, che deve essere mantenuto entro un certo intervallo per garantire un corretta salute cardiocircolatoria. Tra gli aspetti importanti da considerare, un corretto riposo è indispensabile. In particolare se la privazione cronica delfa male alla salute cardiovascolare in generale, i piccolidi, come il faticare ad addormentarsi, possono essere dannosi per le donne, facendo salire ladel sangue. Lo ha verificato uno studio della Columbia University Irving Medical Center pubblicato sul Journal of the American Heart Association. Circa un terzo degli adulti non dorme abbastanza, ma per le donne la situazione è anche peggiore. L’insonnia cronica colpisce infatti il sesso femminile il doppio che gli uomini. “Ciò è preoccupante, visto che si è dimostrato come la privazione di, ma anche i...