Premio Strega 2018 su Rai 2 | ecco quando

Premio Strega 2018 : ecco i cinque finalisti della nuova edizione : Si è chiuso lo spoglio della prima votazione che designa i cinque finalisti dell’edizione 2018 del Premio Strega, promosso dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e da Liquore Strega con il contributo della Camera di Commercio di Roma e in collaborazione con BPER Banca e Fuis. Come da tradizione gli Amici della domenica si sono riuniti in Casa Bellonci dove Paolo Cognetti, vincitore del Premio Strega 2017, ha presieduto il seggio. La ...

Premio Strega 2018 - ecco le tre scrittrici e i due scrittori in finale : Tre scrittrici e due scrittori in finale. La cinquina del Premio Strega 2018 sorprende non poco sia in termini di genere che in quelli editoriali. Intanto il quintetto più votato è composto da Helena Janeczek (La ragazza con la Leica, Guanda) con 256 voti; Marco Balzano (Resto qui, Einaudi) 243 ; Sandra Petrignani (La corsara. Ritratto di Natalia Ginzburg, Neri Pozza) 200; Lia Levi (Questa sera è già domani, Edizioni E/O) 173; Carlo D’Amicis (Il ...

Premio Strega - tre le donne sul podio : 23.10 Helena Janeczek, scrittrice tedesca naturalizzata italiana,ha vinto il Premio Strega. La ragazza con la Leica (edito Guanda) ha ottenuto 256 voti. Marco Balzano con Resto qui (Einaudi)al 2° posto, 243 voti. Terza:Sandra Petrignani con La corsara. Ritratto di Natalia Ginzburg (Neri Pozza), 200 voti. Quarta: Lia Levi, Questa sera è già domani (Edizioni E/O), 5° Carlo D'Amicis con Il gioco (Mondadori). Prima degli esclusi (2 voti di ...

