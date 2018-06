: #Povertà.Meloni,question time a Di Maio - CyberNewsH24 : #Povertà.Meloni,question time a Di Maio - TelevideoRai101 : Povertà.Meloni,question time a Di Maio - pantana21 : #Meloni agli stranieri che vivono in povertà in Italia” andate a poverare a casa vostra”. -

"Fratelli d'Italia chiede di sapere dove il governo intenda recuperare i fondi per il reddito di cittadinanza annunciato dal M5S e che molti cittadini attendono". Così la presidente di Fratelli d'Italia Giorgiaannunciando unal ministro del Lavoro Luigi Diche verrà presentato oggi in Aula alla Camera. "Tra i punti qualificanti del'contratto di governo -dice- è previsto lo stanziamento di 17 mld annui per il reddito di cittadinanza, pari a una cifra variabile di 780 euro al mese".(Di mercoledì 27 giugno 2018)