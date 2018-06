Polemica su Che Dio ci Aiuti 5 | cancellate le riprese a Fabriano e il Sindaco insorge

Sonia Bruganelli e la ricchezza ostentata sui social : è ancora Polemica per la moglie di Bonolis : Sonia Bruganelli torna a far parlare di sé per una nuovo foto pubblicata su Instagram. La moglie di Paolo Bonolis non ha certamente problemi economici e ama mostrare ciò che la sua...

Burger King : “Hamburger gratis a ogni donna che si fa mettere incinta da un calciatore”. Scoppia la Polemica : “Come parte della sua campagna di responsabilità sociale, Burger King offre una ricompensa a ogni donna che si fa mettere incinta dalle stelle del calcio. ogni donna riceverà tre milioni di rubli e una scorta di hamBurger Whopper a vita. Avanti, crediamo in te!”. Il messaggio non è un fake o un meme creato ad hoc da qualche buontempone con dubbio senso dell’umorismo: si tratta di una campagna messa a punto dalla grande catena ...

Muore il fidanzato : la decisione della ragazza sul suo sperma. La storia ha fatto il giro del mondo creando anche qualche Polemica : Ci sono storia che ci insegnano molto, e questa appartiene alla categoria della speranza. Riprendersi da una tragedia simile, come quella della perdita del proprio partner (da giovanissimi e con tanti sogni nel cassetto), è assai difficile, ma a volte un piccolo grande gesto ci aiuta a tornare a guardare in avanti con fiducia. anche se erano solo fidanzati il loro rapporto si era consolidato nei tre anni in cui erano stati insieme tanto ...

Banche USA - dividendi troppo generosi ai soci. Scoppia la Polemica : Per la prima volta dalla grande crisi finanziaria di un decennio fa, l'intero settore bancario americano distribuirà ai suoi azionisti più soldi rispetto agli utili realizzati. E' quanto mette in evidenza uno studio realizzato da Barclays del quale si discute nel prestigioso Financial Times. Finora era già successo che qualche banca fosse generosa con i propri soci, distribuendo più soldi di quanti non ne facesse con il suo business. Ma non era ...

[La Polemica] L'operaio che si suicida e i riders di Foodora sotto minaccia. Come è brutto il nuovo lavoro che avanza : Oggi vanno messe in relazione due brutte notizie. Il suicidio di un lavoratore a Gorizia e l'annuncio del gruppo Foodora, quello dei riders fattorini, che da Milano minaccia di chiudere la sua filiale ...

Salvini : 'L'Aquarius andrà in Spagna - non è che possano decidere dove finisce la crociera'. E' Polemica : Chiarimenti e pace fatta tra Italia e Francia, dopo le tensioni sul caso Aquarius, la nave con oltre 600 migranti a bordo in viaggio verso la Spagna dopo lo stop dell'Italia allo sbarco. Oggi a Parigi ...

Al Bataclan il rapper che canta la jihad : Polemica in Francia : Il rapper francese Médine, di origine algerina, dovrebbe esibirsi i prossimi 19 e 20 ottobre al Bataclan, il locale parigino, diventato tristemente famoso per l'attentato del novembre 2015, nel quale erano rimaste uccise 90 persone.Le date del tour, che comprendono anche la tappa al Bataclan, sono state rese note dal rapper in un tweet.Mes convaincus, qui a déjà pris ses places pour la tournée ?En tournée dans toute la France : ...

[La Polemica] Ronaldo vale un miliardo di euro ma non giocherà in Italia. Il nostro calcio è diventato troppo povero : Nell'estate folle dei nostri soldi, quelli che il mercato sta decidendo di levarci lasciandoci in brache di tela, alla faccia dei redditi di cittadinanza e di tutte le Fornero cancellate, il calcio - ...

Agenzia regionale politiche attive lavoro; assessori Paparelli e Bartolini replicano a sindacati : Polemica strumentale costruita sul nulla : ... ma l'occupazione, aumentando la capacità d'incontro tra domanda e offerta con una particolare attenzione alle imprese che avranno un servizio dedicato alla promozione degli strumenti di politica ...

Polemica sulla presunta gaffe di Conte che non ricorda il nome del fratello di Mattarella : Polemica su una frase pronunciata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante il suo discorso alla Camera. Conte ha fatto riferimento agli attacchi social subiti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a cui è stato augurato di finire come il fratello, ucciso dalla mafia. Il presidente del Consiglio non ha pronunciato né il nome di Piersanti né spiegato come morì. Delrio, del Pd, ha poi attaccato Conte in aula: "Piersanti, si ...

Salvini : "E' giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse" | Scoppia la Polemica : La replica del vicepremier: "Non ho mai detto quella frase, ma che se uno fattura di più e paga di più è chiaro che risparmia di più"

Roland Garros – “Chi è quel tizio che gioca contro Djokovic?” - Bouchard non conosce Cecchinato : sui social scoppia la Polemica [FOTO] : Genie Bouchard protagonista di una clamorosa gaffe social: la tennista canadese ‘ignora’ chi sia Marco Cecchinato, tra i fan scoppia la polemica Nel pomeriggio di ieri, Marco Cecchinato ‘si è fatto conoscere’ al grande pubblico del tennis superando Novak Djokovic nei quarti del Roland Garros. Tanti gli sportivi stupiti dal successo del tennista palermitano, fra i quali figura anche Genie Bouchard. La bionda tennista ...