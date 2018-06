Plastica | “il riciclo non basta | la priorità è ridurre gli imballaggi usa e getta Italia

ilfattoquotidiano

: Riciclare la #plastica non basta. Con una produzione in vertiginosa crescita su scala globale, che raddoppierà i vo… - beppe_grillo : Riciclare la #plastica non basta. Con una produzione in vertiginosa crescita su scala globale, che raddoppierà i vo… - NicolaMorra63 : Bravo #MinistroAmbienteCosta: '#UE sia più ambiziosa su taglio emissioni. Dobbiamo liberarci del mono-uso e dell’us… - Agenzia_Ansa : Il ministro dell'#ambiente Costa: vietare le bottiglie di #plastica negli edifici pubblici -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Riciclare lanonper contrastare l’inquinamento, né salverà i mari del Pianeta. Colpa di una produzione in vertiginosa crescita su scala globale, che raddoppierà i volumi attuali entro il 2025. Di contro, solo il 9% di tutta laprodotta globalmente viene correttamente riciclata. L’è al secondo posto in Europa, dietro la Germania, perprodotta con un immesso al consumo stimato in tra i 6-7 milioni di tonnellate all’anno, il 40 per cento delle quali viene impiegato per produrre. E, invece, l’unica possibilità per intervenire in modo risolutivo è proprio quella di, drasticamente e con urgenza, l’immissione sul mercato diinusa e. È quanto emerge dai dati illustrati nel rapporto: ilnon. Produzione, immissione al consumo edellainredatto dalla Scuola Agraria ...