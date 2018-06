Plastica | il passaggio dal petrolio a zuccheri e terpeni ora sarà rapido

agi

: #Cannucce di pasta per dire addio alla #plastica: l’iniziativa di due locali inglesi. #McDonald’s annuncia il passa… - andreapetrocchi : #Cannucce di pasta per dire addio alla #plastica: l’iniziativa di due locali inglesi. #McDonald’s annuncia il passa… - BorgoBiologico : Cannucce di pasta per dire addio alla plastica: l’iniziativa di due locali inglesi. McDonald’s annuncia il passaggi… - DucaGuarnieri : @gq_gianni @luigidimaio Quando dal contratto gomma-plastica ero passato al multiservizi avevano fatto il passaggio… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Da almeno un anno si susseguono in tutto il mondo le iniziative per sensibilizzare le popolazioni ai gravi problemi ambientali posti dall'uso delladerivata dalper produrre oggetti usati una volta e subito buttati via quali ...