Più affari e meno liti È la fabbrica delle donne

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Migliora la sicurezza sul posto di lavoro, aumenta la produttività e fa crescere il tasso di partecipazione dei dipendenti. Non parliamo di un nuovo benefit, ma della parità fra uomini ein azienda. L'equilibrio fra i due sessi determina moltissimi benefici, che crescono man mano che le dipendenti fanno carriera. A confermarlo è un'analisi condotta negli Stati Uniti dal quotidiano economico Wall Street Journal. E' emerso che tra i leaderrealtà presenti nel titolo S&P500 della Borsa Usa rimasti in carica per un anno, nel 2017 gli uomini hanno incassato in media 11,6 milioni di dollari, mentre Ceo donna ne hanno guadagnati 13,8 milioni. Insomma, le imprese guidate dal cosiddetto sesso debole si sono rivelate economicamente più forti. Questo perché quando il "gender gap" - cioè la disuguaglianza di genere - cala, la produttività cresce.Secondo uno studio condotto dal ...