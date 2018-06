' Pino è' mezzo milione di euro in beneficenza

Star Wars - il mezzo flop di Solo mette in pausa i futuri s Pino ff : Il mezzo flop di Solo : A Star Wars Story pare che avrà notevoli conseguenze su tutto il franchise delle produzioni Lucasfilm. L’ultima pellicola in questo universo, infatti, non ha convinto eccessivamente il botteghino, partendo in sordina soprattutto negli Stati Uniti. Questo ha costretto la casa cinematografica di proprietà della Disney a prendere dei provvedimenti e a sospendere tutti i film spin-off in programma per i prossimi anni. A ...

Il mezzo flop dell'omaggio a Pino Daniele : i social si infiammano per le (malriuscite) interpretazioni e per un Brignano imbarazzante : "Stasera ho capito che Pino lo possono cantare solo in due: Pino e i suoi fan a un concerto di Pino. Tutti gli altri no". Severi, severissimi i giudizi dei fan di Pino Daniele che giovedì 7 giugno, più per curiosità che per devozione al cantautore partenopeo, hanno seguito l'evento in suo ricordo organizzato dalla Rai allo stadio San Paolo di Napoli. Sul palco in mezzo al campo verde hanno sfilato i cantanti che hanno ...