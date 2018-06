romadailynews

: #Rifiuti, @IlariaPiccolo75 @campidoglioPD: disseminati in strada ma M5S procede nelle assunzioni senza selezioni - agenparl_lazio : #Rifiuti, @IlariaPiccolo75 @campidoglioPD: disseminati in strada ma M5S procede nelle assunzioni senza selezioni - Miti_Vigliero : RT @romadailynews: Piccolo (PD): #Rifiuti, Raggi e #Ama pensano a poltrone: 'L'Amministrazione Raggi e Ama… - romadailynews : Piccolo (PD): #Rifiuti, Raggi e #Ama pensano a poltrone: 'L'Amministrazione Raggi e Ama… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Roma – Ilaria, Consigliera del PD capitolino, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Roma come un pendolo oscilla tra degrado e caos. L’emergenzae’ nelle strade che da settimane sia in centro che in periferia sono cosparse di sacchetti della spazzatura spesso aperti e abbandonati. Ma ne’ Ama ne’ tantomeno il Campidoglio rispondono alle ripetute segnalazioni dei cittadini. La Città si ritrova con cumuli diche nessuno rimuove”.e amici “In compenso in Ama si e’ proceduto a rimuovere il capo del personale solo perché si rifiutava di sottoscrivere un’assunzione diretta senza selezione. L’Amministrazionee Ama anziché fronteggiare una situazione di degrado che costringe i cittadini di molti altri quartieri di Roma a convivere con situazioni igieniche insopportabili...