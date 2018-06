Piazza Affari | titoli bancari sotto pressione ancora a lungo

Piazza Affari : rally per EI Towers : Ottima performance per la società di infrastrutture per le comunicazioni , che scambia in rialzo del 2,34%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista ...

Piazza Affari : andamento rialzista per Tenaris : Balza in avanti il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,92%. Comparando l'andamento del titolo con il ...

Piazza Affari : su di giri Saipem : Grande giornata per la big italiana dell'ingegneria petrolifera , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,41%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza ...

Piazza Affari : exploit di Bio On : Seduta decisamente positiva per Bio On , che tratta in rialzo del 2,15%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli ...

Borse europee chiudono in frenata - a Piazza Affari banche in rosso : Le Borse europee schiacciano il freno in chiusura limitando gran parte dei recuperi registrati all'avvio delle contrattazioni.Le principali piazze del Vecchio continente appaiono contrastate, con ...

Piazza Affari chiude in positivo : Ftse Mib +0 - 30% : Seduta lievemente positiva per la Borsa di Milano: a Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,30% a 21.419 punti.

Piazza Affari di poco sopra la parità. FCA in evidenza - vendite sui bancari : In attesa delle aste a medio-lungo di giovedì, questa mattina il Ministero dell'Economia ha collocato CTZ con scadenza 2020 per 1,75 miliardi con un rendimento dello 0,917%, +57 punti base rispetto ...

Piazza Affari in frazionale rialzo : Valori in leggero rialzo per la Borsa di Milano , mentre il resto di Eurolandia si ferma attorno alla parità. A frenare gli acquisti i rinnovati timori di una guerra commerciale tra USA, Cina e UE . ...

Piazza Affari : netto calo registrato da Damiani : Si muove in profondo rosso la società che produce gioielli , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,66% sui valori precedenti. A livello comparativo su base settimanale, il trend di ...

Piazza Affari continua in salita insieme all'Europa : Teleborsa, - Viaggiano ancora in territorio positivo a metà seduta, i principali mercati di Eurolandia che tentano la rimonta dopo la brutta giornata della vigilia . Si muove sulla stessa onda ...

Piazza Affari arretra : euro e dollaro sotto i riflettori : ... debolezza a sua volta derivante dalle nubi che si sono addensate all'orizzonte di una economia a stelle e strisce sempre più orientata ad intraprendere una serie di misure di carattere ...

In flessione il comparto bancario a Piazza Affari - -0 - 79% - : Teleborsa, - Movimento in ribasso per il settore bancario italiano, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'EURO STOXX Banks. Il FTSE Italia Banks ha avviato la seduta a 10160,04, in discesa ...

Fiat Chrysler Automobiles - FCA - in rally a Piazza Affari : Fiat Chrysler Automobiles , FCA, svetta sul principale listino milanese mostrando una salita dell'1,93%, seconda nei guadagni solo a Italgas che mostra un guadagno del 2,10%. Fin da avvio seduta, gli ...