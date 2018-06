Piazza Affari | brillante l' andamento di Damiani

Piazza Affari chiude in rialzo insieme all'Europa : Chiusura rialzista per la borsa milanese che si allinea a un contesto europeo positivo . Sostanzialmente tonico anche il mercato a stelle e strisce, con lo S&P-500 che registra una plusvalenza dello 0,...

Geox : giornata nera in Borsa a Piazza Affari : A picco l' azienda delle scarpe che respirano , che presenta un pessimo -2,45%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un ...

In evidenza Biesse sul listino di Piazza Affari : Effervescente la società specializzata nella lavorazione del legno, del vetro e della pietra , che scambia con una performance decisamente positiva del 4,70%. L'andamento di Biesse nella settimana, ...

Fiera Milano - prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari : Protagonista Fiera Milano , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,56%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fiera Milano evidenzia un andamento più marcato rispetto ...

Mondadori in caduta libera a Piazza Affari : Si muove in profondo rosso il gruppo editoriale , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,76% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra ...

Piazza Affari : titoli bancari sotto pressione ancora a lungo : Alle pressioni dettate dalla guerra dei dazi, ormai conclamata, si aggiungono anche quelle causate dalla questione del petrolio. Intanto la politica italiana torna a dare qualche preoccupazione, tanto da portare i mercati a mantenere alta l'allerta. La view di Vincenzo Longo Market Strategist di IG. Si inasprisce ulteriormente la guerra ...

Piazza Affari : rally per EI Towers : Ottima performance per la società di infrastrutture per le comunicazioni , che scambia in rialzo del 2,34%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista ...

Piazza Affari : andamento rialzista per Tenaris : Balza in avanti il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,92%. Comparando l'andamento del titolo con il ...

Piazza Affari : su di giri Saipem : Grande giornata per la big italiana dell'ingegneria petrolifera , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,41%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza ...

Piazza Affari : exploit di Bio On : Seduta decisamente positiva per Bio On , che tratta in rialzo del 2,15%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli ...

Borse europee chiudono in frenata - a Piazza Affari banche in rosso : Le Borse europee schiacciano il freno in chiusura limitando gran parte dei recuperi registrati all'avvio delle contrattazioni.Le principali piazze del Vecchio continente appaiono contrastate, con ...

Piazza Affari chiude in positivo : Ftse Mib +0 - 30% : Seduta lievemente positiva per la Borsa di Milano: a Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,30% a 21.419 punti.

Piazza Affari di poco sopra la parità. FCA in evidenza - vendite sui bancari : In attesa delle aste a medio-lungo di giovedì, questa mattina il Ministero dell'Economia ha collocato CTZ con scadenza 2020 per 1,75 miliardi con un rendimento dello 0,917%, +57 punti base rispetto ...

Piazza Affari in frazionale rialzo : Valori in leggero rialzo per la Borsa di Milano , mentre il resto di Eurolandia si ferma attorno alla parità. A frenare gli acquisti i rinnovati timori di una guerra commerciale tra USA, Cina e UE . ...