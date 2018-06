Petrolio | Up | in primi 5 mesi consumi +1 | 9%

sportfair

: @JMonicaHD @RobertoBurioni @robertosaviano Uehi. I primi tre usano petrolio - ipergiorg : @JMonicaHD @RobertoBurioni @robertosaviano Uehi. I primi tre usano petrolio - enricototi1915 : @barabeke_it @CiaoGrosso @Teresa10299937 @luigidimaio Ma poi cosa c’entra il #Venezuela con #Italia non si capisce.… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Roma, 26 giu. (AdnKronos) – Neicinquedell’anno ipetroliferi “sono apparsi complessivamente in recupero dell’1,9% rispetto allo stesso periodo del 2017”. Un aumento, questo, “imputabile in parte ad un ampliamento del perimetro dei denuncianti al ministero dello Sviluppo economico per adeguare la rilevazione ai nuovi operatori entranti sul mercato”. E’ quanto rileva Unione Petrolifera in occasione dell’Assemblea annuale.Il gasolio, rileva Up, resta il principale prodotto autotrazione con circa il 40% dei volumi totali consumati, seguito dalla benzina con poco meno del 13%. Buon progresso del carboturbo (+11,9%), trainato da una crescita del traffico passeggeri (+5,9%). Nel settore dei trasporti, ilcopre oltre il 92% del fabbisogno, rispetto al 2-3% ciascuno delle altre fonti.Idi prodotti ...