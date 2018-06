Petrolio ai massimi dal 2014 dopo scorte USA e caso Iran

Borse Asia deboli - Petrolio sui massimi : ANSA, - MILANO, 22 MAG - Seduta debole per le Borse Asia tiche mentre il petrolio si mantiene prossimo ai massimi dal 2014 e il dollaro staziona sui livelli più alti degli ultimi cinque mesi. L'...

Petrolio continua correzione da massimi 2014 : Teleborsa, - Le quotazioni del greggio viaggiano in calo dai massimi di novembre 2014 raggiunti di recente. Ad infiammare i prezzi del Petrolio erano state le tensioni riaccese tra Iran e Stati Uniti ...

Assemblea Eni : Marcegaglia - con Petrolio ai massimi spazio per aumento dividendo : I prezzi del petrolio sopra la soglia dei 70 dollari al barile offrono una sponda per valutare una politica di dividendo più generosa. Lo conferma oggi il presidente di Eni, Emma Marcegaglia, intervenuta all'Assemblea degli azionisti.