Pescia | rieletto l’ex sindaco arrestato per peculato | rischia il rinvio a giudizio E in

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Una richiesta dipere traffico di influenze e il peso di un possibile processo chedi condizionare tutta l’azione amministrativa. Ma nonostante questo Oreste Giurlani, per circa un trentennio colonna portante del sistema rosso in Toscana e tra i fondatori del Pd, domenica è statocivicadi, piccola cittadina di 20mila abitanti in provincia di Pistoia. È stato riconfermato con il 60% dei consensi nonostante la vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto nel giugno 2017. Giurlani, infatti, era statosu mandato della procura di Firenze con l’accusa di aver sottratto mezzo milione di euro di fondi pubblici per scopi personali. Tornato in libertà dai domiciliari aveva ripreso a fare ildi strada incontrando itini e aprendo una pagina facebook in cui ogni giorno faceva il punto della situazione sui problemi ...