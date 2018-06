Perisic chiama Dzeko | “vieni anche tu all’Inter”

Inter - Perisic chiama Dzeko in nerazzurro : “Vieni anche tu…”- FOTO- : Perisic chiama Dzeko- Ai tempi dei social network ogni mossa, ogni tweet, ogni commento può far notizia. E’ il caso di Perisic e Dzeko. L’attaccante giallorosso ha commentato la foto di Radja Nainggolan facendo un grosso in bocca al lupo all’ormai ex compagno per la nuova avventura all’Inter. “Mi mancherai”, scrive Dzeko. IL COMMENTO DI […] L'articolo Inter, Perisic chiama Dzeko in nerazzurro: ...