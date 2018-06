Perché ricordiamo i moti di Stonewall

wired

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Era la notte fra il 27 e il 28 giugno 1969 quando la polizia di New York irruppe alloInn, uno dei bar gay più famosi della città, punto di riferimento per tutta la comunità lgbt della Grande Mela. In un piccolo locale di Cristopher Street, pieno Greenwich Village, quella notte iniziarono idi, considerati il momento che segnò la nascita del movimento di liberazione gay in tutto il mondo. Le retate da parte della polizia nei locali gay non erano una novità. Spesso avvenivano a inizio serata, in modo che ci fosse possibilità di riaprirli nel corso della notte. Capitava pure che i gestori venissero avvisati prima delle visite. Ma non quella notte. Otto agenti della polizia, di cui solo uno in uniforme, arrestarono tutti coloro che furono trovati privi di documenti o vestiti con abiti del sesso opposto, oltre ad alcuni dipendenti del bar. A questo punto, storia e ...