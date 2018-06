Perché Francia e Germania temono hard Brexit

Gp Francia - Raikkonen : 'Rimonta Perché avevamo tanta velocità' : Roma, 24 giu. , askanews, Terzo posto per Kimi Raikkonen nel gp di Francia di F1, ottava prova del mondiale corso sulla rinnovata pista di Le Castellet. 'C'è stata una partenza abbastanza caotica ...

Immigrazione - Perché la Francia può umiliarci : i colpevoli sono Romano Prodi e Giorgio Napolitano - la scelta scellerata : i 'respingimenti' di immigrati irregolari in quanto non profughi a Ventimiglia e Bardonecchia avviene, secondo la Francia , nel perfetto rispetto di un regolamento che 'nessun governo italiano, ...

F1 - GP Francia 2018 : Perché la gara inizia più tardi? Orario condizionato dai Mondiali di calcio… : Oggi domenica 24 giugno si disputa il GP di Francia 2018, tappa del Mondiale 2018, ma state ben attenti all’Orario di partenza della gara. Anche se siamo in Europa, infatti, lo start non sarà previsto alle ore 15.10 come ci hanno abituato in questa stagione. La FIA ha infatti deciso di sfruttare al meglio i buchi di palinsesto lasciali liberi dai Mondiali 2018 di calcio: oggi sono previste tre partite in Russia, ma tra la fine di ...

Startup e venture capital - Perché in Francia il digitale è all’età del bronzo : Pascal Cagni, presidente di Business France (foto: video dell’ambasciata di Francia) Chi la guarda da lontano è pronto a scommettere sull’Italia: “Se oggi fossi un investitore correrei da voi”. Pascal Cagni non ha dubbi. È l’uomo scelto da Emmanuel Macron per guidare l’agenzia governativa Business France e prima di diventare un ambasciatore dei prodotti transalpini, è stato top manager di Apple e fondatore di ...

Perché la Francia non ha accolto Aquarius? : "Guardate le mappe!" ha esclamato ieri il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, rispondendo in Parlamento a chi gli chiedeva perché dall’esecutivo non fosse arrivata nessuna disponibilità...

Perché anche la Francia è tentata di diventare no Tav : Un rapporto di esperti consiglia di posticipare al 2038 i costosissimi lavori di connessione, in attesa di vedere se i flussi del traffico merci saranno davvero in aumento. Ma così il tunnel diventa ...

Andrea Dovizioso - GP Francia 2018 : “Errore inammissibile - perchè potevo vincere. Il Mondiale non è chiuso” : Andrea Dovizioso se ne va da Le Mans con pochi sorrisi dopo la caduta che lo ha estromesso dal Gran Premio di Francia 2018 della MotoGP, ma non ha ancora la minima voglia di gettare la spugna in ottica iridata. Il distacco nei confronti di Marc Marquez è ormai di 49 punti, ma il maggiore cruccio per il portacolori della Ducati non è quello, bensì la caduta di oggi. “Era da tanto tempo che non combinavo un errore simile, sinceramente ...

Perché Europa - UK e Francia si stanno agitando tanto sull’intelligenza artificiale : Dopo la Francia e l’Unione europea, anche la Gran Bretagna lancia un piano di investimenti nell’intelligenza artificiale. Come improvvisamente risvegliate, le potenze europee stanno ansiosamente cercando di posizionarsi in quella che sarà la partita economica e tecnologica più importante dei prossimi anni. Sapendo che Stati Uniti e Cina sono pronti a mettere in campo tutta la loro stazza per conquistarsi il ruolo di ...