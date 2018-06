Per il dopo Orfeo si punta a Freccero | Del Noce o Salini

Nigeria-Argentina - Maradona Perde la testa : esultanza shock dopo il gol dell’Albiceleste : Nigeria-Argentina, si è giocata l’ultima gara valida per la fase a gironi dei Mondiali, in campo Nigeria e Argentina che stanno disputando un match ricco di emozioni. Albiceleste in vantaggio con Messi, poi brividi per il pareggio della Nigeria firmato Moses su calcio di rigore, sembra arrivare il peggio per Messi e compagni, po Rojo firma il gol del 1-2, esultanza shock, dito medio dopo la marcatura. L'articolo Nigeria-Argentina, Maradona ...

Dopo il "caso Almirante" Raggi presenta una mozione Per "Roma antifascista". Meloni : "M5S fa gazzarra" : "E' una mozione a cui tengo in modo particolare perchè sancisce la posizione di tutta l'amministrazione capitolina sull'identità antifascista della città di Roma. La nostra città purtroppo ha versato un alto tributo di sangue. Riteniamo urgente inserire nello statuto di Roma i valori antifascisti" con il "divieto di ricordare nella toponomastica esponenti politici portatori di idee riconducibili al disciolto partito ...

Mondiali Russia 2018 – Pjaca - davvero? Bjarnason sanguinante dopo una gomitata : giallo Per il croato : Altro che match di calcio: Islanda-Croazia sembra un incontro di boxe! Bjarnason sanguinante, giallo per Pjaca La Croazia è matematicamente qualificata agli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018, ma per chiudere al meglio la fase a gironi, deve prima vedersela con una tostissima Islanda. I croati, grintosi, non vogliono chiudere con una sconfitta la prima fase della rassegna iridata e, dunque, lottano duramente, a volte troppo. Ne sa ...

James Franco torna sul set di The Deuce 2 dopo le accuse di molestie sessuali - Per Seth Rogen “è buon segno” : James Franco sta girando The Deuce 2, secondo capitolo della serie HBO sulla nascita della legalizzazione nell'industria del porno. L'attore torna al lavoro dopo le accuse di molestie sessuali a suo carico, emerse in seguito alla vittoria ai Golden Globe di quest'anno. L'amico e collega di lunga data Seth Rogen ha commentato dicendo "è buon segno". James Franco ha preferito restare lontano dai riflettori dopo che cinque donne l'hanno accusato ...

Parigi : “Possibile sbarco a Malta Per Lifeline”. Aquarius verso Marsiglia dopo il no di La Valletta : La nave tedesca Lifeline, con 234 migranti a bordo, potrebbe approdare a Malta. A dirlo è il portavoce del governo francese, Benjamin Griveaux, parlando all’emittente radiofonica Rtl. «Ora - ha affermato - sembra emergere una soluzione europea con un possibile sbarco a Malta». Griveaux ha spiegato che lo sbarco sarebbe il frutto di una conversazion...

Rkomi dopo il disco d’oro un libro Per raccontare appunti - aneddoti e ricordi : Reduce dal successo di “Io in Terra”, primo disco ufficiale pubblicato nel 2017 già certificato disco d’oro e in attesa del nuovo album previsto per il prossimo 2019, Rkomi torna con un nuovo e sorprendente progetto; Venerdì 13 Luglio esce Ossigeno, un libro a corredo di 6 inediti che racconteranno a pieno il suo mondo. Nella carriera degli artisti a volte è necessario fermarsi e voltarsi indietro per poter guardare avanti e Ossigeno nasce ...

Marco Carta in ospedale - cos'ha?/ Foto dopo il malore : "Mi ci vorrà un po’ di tempo Per rimettermi" : dopo il silenzio social, Marco Carta ha deciso di condividere con i fan un momento difficile. Il cantante sardo è in ospedale e per un po' non potrà dedicarsi al suo lavoro, ecco come sta(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 11:39:00 GMT)

Monsignor Capella condannato a 5 anni Per pedopornografia dai giudici della Santa Sede : Il Tribunale del Vaticano ha deciso che Monsignore Carlo Alberto Capella dovra' scontare cinque anni di reclusione e pagare cinquemila euro di multa perché giudicato colpevole di detenzione divulgazione, trasmissione e offerta di materiale pedopornografico. Il sacerdote è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali. Il Monsignor Capella si è dichiarato colpevole Il processo che ha visto come imputato Monsignor Carlo Alberto ...

Scuola - "stop ai trasferimenti dopo pochi mesi Per i docenti neoassunti" : Stop ai trasferimenti dopo pochi mesi per gli insegnanti neoassunti. Il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, propone dalle colonne de Il Messaggero un "patto chiaro con chi si candida a diventare docente"...

Borse in recuPero dopo le tensioni sui dazi : MILANO - Ore 9.10. Le Borse europee recuperano terreno all'indomani di una giornata pesante per tutti i listini mondiali, appesantiti dall'intensificarsi delle tensioni sul fronte commerciale. Milano ...

Arabia Saudita - Per la prima volta una donna al volante dopo la revoca del divieto di guida [FOTO] : La Saudita Aseel Al Hamad ha festeggiato il 24 giugno la revoca del divieto di guida per le donne, con un giro d’onore nel suo Paese Aseel, prima donna membro del Consiglio della Federazione Automobilistica dell’Arabia Saudita, non aveva mai guidato su una pista del proprio Paese. Aseel Al Hamad ha dichiarato: “Amo da sempre le auto, e per me è stato un giorno molto emozionante. È il migliore momento di guida della mia vita. ...

Hillel Slovak - cuore e anima dei Red Hot Chili PepPers. Trent’anni dopo la sua morte il ricordo è vivo : Moriva proprio oggi Hillel Slovak, chitarrista e musicista israeliano, divenuto famoso per essere stato uno dei fondatori dei Red Hot Chili Peppers. A Trent’anni dalla morte, il musicista continua a evocare suggestioni nei fan: sono numerosi gli attestati di stima comparsi sui social in queste ore. Non è mancato nemmeno il ricordo della band, la quale sin dai primi momenti, ha manifestato il proprio attaccamento, celebrandone la figura con ...

ScioPero dei benzinai revocato : la decisione dopo l'incontro con Di Maio : Sciopero dei benzinai, anzi no: l'agitazione di 24 ore dei gestori delle pompe di benzina prevista per il 26 giugno è stata...

ScioPero benzinai revocato dopo l’incontro con Di Maio : “Rinvio della fatturazione elettronica al 2019” : È stato revocato lo Sciopero di 24 ore dei benzinai che sarebbe dovuto scattare questa sera. La decisione è stata presa dopo le rassicurazioni del ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio sul rinvio della fatturazione elettronica che sarebbe dovuta scattare dal prossimo primo luglio. “Per noi una data ragionevole è il 1 gennaio 2019. In queste ore al ministero dell’Economia stanno scrivendo la norma che entrerà nel decreto ...