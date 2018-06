Per dieci giorni i bambini imparano a fare la pizza sotto i portici di corso Giolitti a

Vaso da guinness Per l'albero di Sissi : diametro di dieci metri : BOLZANO. E' il simbolo del Palais Campofranco che si affaccia su piazza Walther, il salotto buono di Bolzano. Il Ginkgo biloba vanta una lunga e reale storia. Si tratta infatti di un regalo dell'...

Nel Mezzogiorno una Persona su dieci vive in povertà assoluta : Nel Mezzogiorno vive in povertà assoluta un individuo su dieci. L’incidenza stimata dall’Istat, nel Sud Italia, è infatti salita dal 8,5% nel 2016 al 10,3% nel 2017, per le famiglie. E, per gli individui, dal 9,8% all’11,4%. ...

Dieci anni di AgriCultura - in tanti alla riscoPerta del mondo contadino : ... i giochi per bambini, le bancarelle con i prodotti tipici, la presenza degli animali con cavalli, pecore, mucche e galline, la cucina curata dai volontari, gli spettacoli, la musica e altro ancora. ...

Bruxelles - terminato vertice Ue sui migranti/ I dieci punti della proposta di Conte Per suPerare Dublino : migranti, vertice Ue: Conte a Bruxelles. “proposta italiana nuova per superare regolamento Dublino”, dice il premier pronto a presentare il progetto per affrontare l'emergenza.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 19:19:00 GMT)

Bimbo di dieci anni non va in bagno Per giocare ad un videogame - rischia di morire : Questo è il racconto di Jo Begent, una pediatra britannica che si è ritrovata di fronte ad una situazione davvero preoccupante. Durante il suo turno di lavoro è entrato in ospedale un bambino di appena dieci anni con una protuberanza insolita all'altezza dell'addome che gli impediva di camminare normalmente. L'impressione, inizialmente, non è stata tra le più positive: la dottoressa Jo Begent, vedendo il paziente in quelle condizioni, ha subito ...

[L'esclusiva] "Per Salvini dieci vaccini sono troppi. Risponde la ministra della Sanità" : Il ministro dell'Interno ha voluto dire la sua anche su questioni che riguardano la Salute. Immediata la replica della ministra Grillo: "Prenderemo le decisioni opportune in accordo con gli alleati di ...

Vaccini - scontro nel governo. Salvini : «Dieci sono inutili e dannosi». Di Maio : «Opinioni Personali» : «Dieci Vaccini obbligatori sono inutili e pericolosi». Matteo Salvini ieri ha scelto un tema, i Vaccini, che ha richiesto pochissimo tempo per la trascrizione sul contratto di governo...

Salvini e quei dieci vaccini «inutili e Pericolosi» : «Ritengo che 10 vaccini obbligatori siano inutili e in parecchi casi pericolosi se non dannosi». Il ministro dell’Interno Salvini lo ha dichiarato oggi, a RadioStudio54, spiegando di voler mantenere l’impegno preso in campagna elettorale, «nel permettere che tutti i bimbi entrino in classe, vadano a scuola», perché «la priorità è che i bimbi non vengano espulsi dalle classi». Neppure quelli che non sono vaccinati. Giulia Grillo, ministro della ...

Vaccini - Burioni a Salvini : “Dieci sono dannosi? Bugia Pericolosissima” : “No, ministro Salvini. Dieci Vaccini non sono inutili e tantomeno dannosi, anzi proteggono anche lei, i suoi figli e i suoi elettori. Questa è una Bugia pericolosissima; se la dice chi ha la responsabilità della sicurezza del mio paese è cosa molto preoccupante”. Lo scrive su Twitter il docente di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, Roberto Burioni, in risposta alle ultime dichiarazioni ...

