Pensioni | data di accredito di luglio e le cifre della quattordicesima

ilgiornale

: Perche il m5s non parla piu' dei vitaliZi e delle pensioni d'oro? Siamo alle solite? La casta non si tocca? Aspetto… - robands54 : Perche il m5s non parla piu' dei vitaliZi e delle pensioni d'oro? Siamo alle solite? La casta non si tocca? Aspetto… - kickmyballs222 : RT @IovotonoG: @RaiStudio24 @RaiNews @RobVicaretti @rossipresidente @davidallegranti @mariannaaprile @Raiofficialnews @AntDiBella @casarina… - IovotonoG : @RaiStudio24 @RaiNews @RobVicaretti @rossipresidente @davidallegranti @mariannaaprile @Raiofficialnews @AntDiBella… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) È arrivato l'annuncio dell'Inps: "Laverrà erogata con la ratapensione di2018". Per milioni di pensionati italiani (circa 3,5) di fatto il rateo disarà abbastanza pesante. Ma non tutti hanno diritto alla. Per ottenere labisogna avere un reddito pari o inferiore ai 13.192 euro all'anno.#InpsInforma La #verrà erogata con la rata#pensione di #2018- INPS (@INPS_it) 25 giugno 2018Ma quali sono gli importi che verranno accreditati sull'assegno di? Ecco una rapida panoramica, fascia per fascia, delle: per i lavoratori dipendenti con un assegno 1,5 volte il minimo, con 15 anni di contributi e per lavoratori autonomi con 18 anni di contributi sull'assegno arriverà un extra di 437 euro. Per i lavoratori dipendenti dai 15 ai 25 anni di contributi e per gli autonomi fino a 18 anni di ...