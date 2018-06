Pearl Jam a Roma tra musica e impegno politico

Roma - all'Olimpico l'inno alla pace dei Pearl Jam con la campagna 'Aprite i porti' : Tre ore di concerto, tante hit e una valanga di sorprese per l'ultima data italiana dei Pearl Jam, ieri sera allo stadio Olimpico. Poi alla fine un messaggio a Governi di tutto il mondo: 'Aprite i porti'. Una dedica che Eddie Vedder lancia sulle note di Imagine di John Lennon, dopo aver inneggiato alla pace, in uno stadio, con cinquantamila fiammelle degli smartphone. Mentre ...

Pearl Jam in concerto a Padova il 24 giugno : tutte le informazioni per accedere al live : - Park Nord Via Due Palazzi Park aree verdi saranno disponibili compatibilmente con le condizioni meteo dei giorni degli spettacoli e dei precedenti. Giusto il tempo di mandare in archivio il concerto di ieri sera all’Area Expo di Rho (Mi) che i Pearl Jam sono chiamati a fare il bis di concerti in Italia domani sera allo Stadio Euganeo di Padova. Queste le istruzioni per accedere nell’arena e per godersi al meglio il secondo live italiano della ...

All'I-Days Festival arrivano i Pearl Jam : Ovvero due ore di un bellissimo concerto, di una band che può ancora dominare il mondo e che è sempre, da sempre, fottutamente rilevante. Le foto sono di Elena Di Vincenzo

Pearl Jam a Milano - la moglie di Eddie Vedder risponde a Melania. Sulla giacca scrive 'A noi interessa - perché a te no ' : Fuori programma a Milano durante il concerto dei Pearl Jam. Jill McCormick, moglie di Eddie Vedder, è stata invitata a salire sul palco dal cantante della band per festeggiare l'anniversario del loro ...

I Pearl Jam stregano Milano tra rock - emozioni e politica : Ma la politica è protagonista anche su "Daughter", nel cui finale Vedder cita "Another Brick In The Wall" dei Pink Floyd , con una stoccata a Donald Trump , con la frase più celebre modificata in "...