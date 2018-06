ilfattoquotidiano

Pd, Scanzi: "Non basta cambiarne il nome, sarebbe solo maquillage. Va trovata classe dirigente nuova"

(Di mercoledì 27 giugno 2018) “Pd? Nonostante tutti gli errori commessi, sento ancora dire dai renziani: ‘Abbiamo perso i ballottaggi ma non c’era Renzi‘. In realtà, Renzi ha ancora un mano tutto il partito. Quindi, anzitutto, ammettiamo che Renzi negli ultimi anni ha fatto una sorta di curatore fallimentare di ciò che già era agonizzante. Ha effettivamente rottamato il partito. Ora si riparta”. Sono le parole del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea, commentando a Otto e Mezzo (La7) la débâcle del Pd alle ultime elezioni amministrative.aggiunge: “Per far ripartire il Pd, non serve cambiareil. Se cambi il, ma dietro ci sono sempre le stesse persone, èuna operazione di. Va inveceanche unadirigente nuova, perché, se si cambia il, ma poi ci sono i Franceschini, gli Orlando, i Martina, è difficile che ...