Pd | partito del disastro Piano segreto | per non sparire cambia nome

Primarie democratiche - giovane attivista umilia un big del partito. Trump esulta : Grosso guaio a New York. Non è il remake del film con Jurt Russell del 1986 , Grosso guaio a Chinatown , . Il cinema non c'entra nulla, si tratta di politica. Le Primarie democratiche dello stato di ...

Tomei - Pd - : 'Il partito democratico deve ripartire dai territori e farsi portavoce della gente' : Un fronte che sia alternativo a questo modo di fare politica, fatto di propaganda continua e slogan dal grande effetto ma dai risultati discutibili. Il PD deve essere pronto a farsi promotore e ad ...

Il declino dell'ex Pci/ Da partito popolare a partito radicale : Per molti versi i risultati dei ballottaggi non fanno che confermare quelli del primo turno. L'elettorato si è spostato decisamente a destra, il movimento Cinque stelle non riesce a replicare il ...

Ora è allarme rosso nel Pd : Congresso o superamento della forma di partito? : La sconfitta crea allarme e tensione nel partito. Zingaretti: 'è finito un ciclo storico occorre ridefinire strategia e collocazione politica'. Calenda apre un fronte repubblicano e chiede di ripensare tutto, andando oltre il Pd. No di Martina e Orfini, 'oltre il Pd c'è la destra'. Dice il presidente. C'è chi vuole il Congresso ...

Flop ai ballottaggi - Calenda : “Andiamo oltre il Pd”. Martina : “No al superamento del partito” : Dopo la sconfitta ai ballottaggi la via per Carlo Calenda deve essere quella di "andare oltre il Pd", senza però chiedere le dimissioni di Maurizio Martina. Il segretario del Pd è favorevole a un progetto di rinnovamento del partito, ma non al suo "superamento". Mentre Orfini dice no al congresso subito: "Si dovrebbe pensare di farlo almeno con regole un po' differenti, che non significa rinunciare alle primarie che per me sono irrinunciabili, ...

Flop ai ballottaggi - Calenda : “Andiamo oltre il Pd. Martina : “No al superamento del partito” : Dopo la sconfitta ai ballottaggi la via per Carlo Calenda deve essere quella di "andare oltre il Pd", senza però chiedere le dimissioni di Maurizio Martina. Il segretario del Pd è favorevole a un progetto di rinnovamento del partito, ma non al suo "superamento". Mentre Orfini dice no al congresso subito: "Si dovrebbe pensare di farlo almeno con regole un po' differenti, che non significa rinunciare alle primarie che per me sono irrinunciabili, ...

Migranti - Salvini partito per la Libia : incontro con Ashour per "imporre" la linea del Viminale : «Hotspots dell'accoglienza in Italia? Sarebbe problema per noi e per la Libia stessa perché i flussi della morte non verrebbero interrotti. Noi abbiamo proposto centri di accoglienza...

"Una vittoria per gli oppressi del mondo". Erdogan vince - ma il suo partito perde 7 punti : A vincere non sono stati solo i cittadini della Turchia ma anche gli "oppressi del mondo". Questo il primo commento del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, uscito nuovamente vincitore – anche se non con il margine che sperava – dalle urne, che lo confermano così presidente con poteri accresciuti in conseguenza di una riforma costituzionale approvata lo scorso anno."I vincitori delle elezioni del 24 giugno sono la Turchia, ...

Migranti - Salvini partito per la Libia : incontro con al-Serraj per imporre la linea del Viminale : «Qui Tripoli, ho appena incontrato il ministro dell'Interno libico Abdulsalam Ashour. Il mio impegno sarà massimo per rinsaldare l'amicizia tra i nostri due Paesi e la...

Il partito comunista cinese e i fedeli commentano l'intervista di papa Francesco sui dialoghi con la Cina : Cosa c'è da dire? Non sappiamo, che peccato! Oggi, i cristiani stanno diminuendo in Occidente, gli asiatici pensano soltanto a guadagnare, il mondo cerca solo il denaro, allora chi sosterrà le virtù ...

SONDAGGI ELEZIONI COMUNALI 2018/ Ballottaggi : le Regioni da ‘rosse’ a ’blu’ - il crollo del partito Democratico : SONDAGGI ELEZIONI Amministrative 2018, i Ballottaggi delle COMUNALI: crollo del Pd e Regioni che da rosse diventano blu. I dati del secondo turno: M5s vince solo al Sud (e Imola)(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 09:31:00 GMT)

I liberi muratori che vogliono costruire il "partito dello Stato" : Dario FertilioNessuno prende a calci un cane morto, secondo la celebre massima del filosofo Dale Carnegie: dunque la massoneria italiana ha di che consolarsi. Perché di botte ne riceve parecchie e non si può negare che sia viva; quanto al futuro, nel segno dell'alleanza fra Lega e Movimento 5 Stelle, ne parla Aldo Mola, studioso principe della materia (la sua Storia della Massoneria italiana dal 1717 al 2018. Tre secoli di un Ordine iniziatico ...

Pd Modena - bilancio in rosso 300mila euro in meno dalle feste del partito : Continua anche il contratto di solidarietà per i dipendenti. Polemica sui mancati versamenti dei parlamentari

Il partito Repubblicano americano ha presentato delle proposte per risolvere la questione della separazione delle famiglie al confine col Messico : Il Partito Repubblicano americano ha presentato delle proposte per risolvere la questione della separazione delle famiglie al confine col Messico, ma per ora non ha trovato un accordo su quale sostenere e approvare unitariamente, alla Camera e al Senato. Una The post Il Partito Repubblicano americano ha presentato delle proposte per risolvere la questione della separazione delle famiglie al confine col Messico appeared first on Il Post.