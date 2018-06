Passo indietro di Trump sui dazi

Salvini : Passo indietro su vaccini "sto con la Grillo"/ Dopo replica Burioni : "educare no obbligare" : vaccini, Burioni contro Salvini: il ministro dell'Interno ha definito "inutili" i dieci obbligatori, il medico sottolinea che la sua è "una bugia pericolosissima"(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 20:23:00 GMT)

Censimento rom - nuovo Passo indietro di Matteo Salvini : “Non è una priorità - ne parlerò coi sindaci” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini cambia di nuovo idea sull'ipotesi di un Censimento dei rom presenti in Italia: ora non è più una priorità. "Ne parlerò con i sindaci sapendo che questo tipo di controlli esistono da anni". E con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, assicura, c'è sintonia sul tema.Continua a leggere

Tiro a volo - Coppa del Mondo Siggiewi 2018 : Italia a due facce - bene nel misto - Passo indietro nel trap individuale : La Nazionale Italiana di Tiro a volo torna a casa dall’esperienza a Malta con tre podi, ma nessuna vittoria. Il bilancio numerico della terza tappa di Coppa del Mondo è in linea con le tappe precedenti dal punto di vista della quantità, ma di meno prestigio. Nel complesso segnali positivi dove si attendevano reazioni (trap misto su tutti), ma allo stesso tempo incertezze dove ci saremmo aspettati conferme. Nello skeet Gabriele Rossetti non ...

Passo indietro di Italia e Francia. L'incontro tra Conte e Macron si terrà : Giuseppe Conte incontrerà Emmanuel Macron, domani a Parigi, per parlare dell'accoglienza dei migranti e ricucire lo strappo con l'Eliseo in seguito ai commenti del governo francese sulla vicenda della nave Aquarius. I francesi sono stati gli unici a rompere il silenzio dell'Europa dopo la chiusura d

MotoGP - GP Catalogna 2018 : Andrea Iannone verso l’Aprilia. Nuova sfida o un nuovo Passo indietro della carriera? : “Sicuramente è una cosa che ho voluto con tutto me stesso. Con l’Aprilia i contatti c’erano già stati: sono molto contento che siamo riusciti, dopo tanto corteggiamento, a trovare questo accordo biennale, che significa molto di più di due anni. Il contratto è molto vario e ci sono delle possibilità importanti, che mi rendono molto orgoglioso di avere intrapreso questa strada”. Così Andrea Iannone si era espresso sul suo ...

Donald Trump e Kim Jong-un - a Singapore il ‘non-presidente’ Usa ha fatto un bel Passo indietro : Due cose possono esser dette con assoluta sicurezza dopo lo “storico” incontro, in quel di Singapore, tra Donald Trump e Kim Jong-un. 1. La prima – molto consolatoria e ovvia, ma altrettanto volatile ed effimera – è che, nel catulliano alternarsi d’odio e d’amore tra i due protagonisti, il secondo è infinitamente meno peggio del primo. Ovvero: che molto meno angosciante è, per il pianeta Terra, assistere al pur sconcertante e non ...

Un Passo indietro sul Samsung Galaxy Note 9 per il design? Forse si ma batteria al top : Il Samsung Galaxy Note 9 non è pronto a fare la differenza per il suo design, soprattutto quello della cover posteriore? Anzi, rispetto al collega Galaxy S9 sarebbe anche pronto a fare un passo indietro, mantenendo una configurazione "obsoleta" della fotocamera principale sul retro? Come ci racconta anche PhoneArena, ecco che l'orientamento verticale delle due fotocamere posteriori del Samsung Galaxy S9 dovrebbero lasciare il posto al ritorno ...

Un Passo indietro per il Samsung Galaxy Note 9 per il design? Forse si ma batteria al top : Il Samsung Galaxy Note 9 non è pronto a fare la differenza per il suo design, soprattutto quello della cover posteriore? Anzi, rispetto al collega Galaxy S9 sarebbe anche pronto a fare un passo indietro, mantenendo una configurazione "obsoleta" della fotocamera principale sul retro? Come ci racconta anche PhoneArena, ecco che l'orientamento verticale delle due fotocamere posteriori del Samsung Galaxy S9 dovrebbero lasciare il posto al ritorno ...

Perché un Ministero sulla Disabilità rischia di essere un preoccupante Passo indietro : Il nuovo governo prevede un Ministero della Famiglia e della Disabilità e già questa denominazione è preoccupante perché rimanda all'idea di una centralità della patologia, dalla disabilità, mettendo in secondo piano tutti i passi fatti negli ultimi decenni per affermare una cultura delle "persone" con disabilità. La centralità della persona (non ci dovrebbe essere più bisogno di ...

Cirinnà : “Sono preoccupata per i diritti civili - governo Conte ci farà fare Passo indietro” : La senatrice Pd Monica Cirinnà commenta dalla piazza Santi Apostoli la nascita del govevrno: "Tutte le persone, a prescindere dall'orientamento sessuale, che chiedevano un avanzamento nei diritti civili rischiano di fare un passo indietro".Continua a leggere

Colpo di scena : Passo indietro su Paolo Savona - al Mef Giovanni Tria : Prima il no di Savona, poi il ripensamento. Al culmine di frenetiche trattative, il cambio a sorpresa. Paolo Savona avrebbe

Le condizioni di Savona : farò un Passo indietro solo se lo chiede il Carroccio : Il pressing su Paolo Savona per convincerlo ad un passo indietro o ad accettare una soluzione diversa dal ministero dell'Economia, è forsennato. Soprattutto da parte dei Cinque Stelle, che sperano che sia il professore a togliere le castagne dal fuoco e a permettere al governo guidato da Giuseppe Conte di partire. ...

Le condizioni di Savona : farò un Passo indietro solo se lo chiede il Carroccio : Il pressing su Paolo Savona per convincerlo ad un passo indietro o ad accettare una soluzione diversa dal ministero dell'Economia, è forsennato. Soprattutto da parte dei Cinque Stelle, che sperano che sia il professore a togliere le castagne dal fuoco e a permettere al governo guidato da Giuseppe Conte di partire. ...

M5s - Castelli : 'Inspiegabile il mancato Passo indietro di Savona' : Stupisce che Paolo Savona, persona di grande spessore culturale e sensibilità politica, non abbia ancora maturato la decisione di fare un passo indietro".