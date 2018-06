Papa | in piazza per udienza generale | porta bambini sulla jeep

Il 15 settembre Papa a Piazza Armerina e Palermo per Pino Puglisi : Roma, 26 mag. , askanews, Sabato 15 settembre Papa Francesco si recherà in visita pastorale alle Diocesi di Piazza Armerina e di Palermo, in occasione del 25° anniversario della morte del Beato Pino ...

Gianni Morandi canta per Papa Francesco in Piazza San Pietro : anche Guccini tra la folla : Gianni Morandi canta per Papa Francesco durante il pellegrinaggio dei fedeli della diocesi di Bologna Cesena. L'artista di Monghidoro ha quindi rincontrato il Pontefice con un medley con il quale ha intrattenuto i presenti in Piazza San Pietro, accorsi dalla Diocesi di Bologna Cesena. L'incontro è stato anche lungamente testimoniato sui social, nei quali l'artista compare mentre stringe la mano al Pontefice. Gianni Morandi ha anche avanzato ...

Papa Francesco incontra la Diocesi di Bologna. E Morandi canta in piazza San Pietro : Ecco, quindi, Morandi , dal sagrato vaticano, inanellare suoi vecchi successi come 'Un mondo d'amore' e 'C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones', con i fedeli in coro e tra ...