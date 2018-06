Papa Francesco riceve Macron in Vaticano Santa Sede | “Inaccettabile fare politica sulla

Emmanuel Macron e Brigitte Trogneux/ Video - l’incontro con Papa Francesco : Emmanuel Macron e Brigitte Trogneux in giro per le strade di Roma prima dell'incontro con Papa Francesco . Cena e passeggiata romantica per il presidente francese e sua moglie(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 21:20:00 GMT)

Papa Francesco promuove Galantino : sarà presidente dell’Apsa. Altro passo nella pacificazione tra Cei e politica : Monsignor Nunzio Galantino non è più segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana. Papa Francesco lo ha nominato presidente dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, il dicastero che si occupa soprattutto della gestione degli immobili e che agisce come banca centrale del Vaticano. Una nomina di primissimo piano visto che il 70enne vescovo pugliese lascia la Cei per diventare capo dicastero della Curia romana ...

Brigitte Macron (in versione francescana) da Papa Francesco : L’abito nero semplice, che non lascia indovinare la marca e lo chignon con le extension raccolte, hanno trasformato Brigitte Macron, durante l’udienza con Papa Francesco, in una first lady dall’ineccepibile immagine protocollare, lontana anni luce dal suo look che usa il colore in ogni occasione. La coppia Macron era arrivata lunedì a Roma e non aveva perso l’occasione di concedersi una serata romantica, con tanto di baci rubati per ...