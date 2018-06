Paolo Limiti Video | l' omaggio dei fan suoi social a un anno dalla sua morte

Paolo LIMITI/ L'omaggio a La Vita in Diretta Estate a un anno dalla morte (Techetechetè) : Un anno fa, il 27 giugno del 2017, moriva all'età di 77 anni PAOLO LIMITI , autore di canzoni e conduttore televisivo. Il ricordo a Techetechetè su Rai 1.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 18:45:00 GMT)

Justine Mattera/ Paolo Limiti dimenticato? "Si trattano i ricordi come fossero usa e getta" (Techetechetè) : Justine Mattera è stata la moglie di Paolo Limiti , l'autore e paroliere scomparso esattamente un anno fa. Questa sera, mercoledì 27 giugno, Techetechetè ricorda il conduttore.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 11:55:00 GMT)

Justine Mattera - un anno dopo la morte lacrime per Paolo Limiti : 'Dimenticato - non sono riuscita nemmeno a...' : 'La gente dimentica tutto troppo in fretta'. Justine Mattera è amareggiata e a un anno di distanza dalla morte di Paolo Limiti decide di ricordare così su Spy suo marito, storico conduttore Rai e ...