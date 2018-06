Paola Perego non sono raccomandata

Paola Perego : «Io raccomandata? Non ho mai fatto Sanremo nonostante mio marito» : L'aveva detto. La vicenda della chiusura del suo programma del sabato di Raiuno è stato un dramma, ma dopo tanto dolore Paola Perego ha trovato una grande forza che le ha permesso di vedere il lavoro ...

Simona Ventura da Paola Perego : «Ho abortito a 19 anni - è una ferita ancora aperta» : Dopo il successo di Superbrain, Paola Perego torna in seconda serata su Rai 1 con 'Non disturbare' . La puntata di esordio, andata in onda ieri, è stata molto apprezzata dal pubblico ed ha avuto come ...

Naike Rivelli a “Non Disturbare” di Paola Perego rivela : “Bermudez non è mio padre” : Naike Rivelli, ospite di “Non Disturbare” il nuovo programma di interviste di Paola Perego, ha raccontato una scoperta davvero importante per la sua vita. Uno scoop che la figlia di Ornella Muti ha voluto condividere con la Perego e il pubblico di Rai 1 (e non solo). Ecco di cosa si tratta.-- Una confessione choc quella rilasciata da Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, ai microfoni di Paola Perego. La figlia d’arte ha rivelato di aver ...

“Terrore allo stato puro…”. Sempre grintosa e combattiva e poi ecco la Paola Perego che non ti aspetti. Una confessione su quei giorni difficili davvero inaspettata : È partita la nuova avventura di Paola Perego. “Non disturbare”, il programma in onda nella seconda serata di Rai 1, ha vissuto il suo esordio. A inaugurare la prima puntata due ospiti di eccezione. Due signore della televisione: Simona Ventura e Carolyn Smith. Un viaggio a cuore aperto nelle vite professionali delle due star tra le gioie e i dolori, le luci e le ombre, le risate e le lacrime. La Ventura, che è pronta a tornare in tv con un nuovo ...

«Non disturbare» : Paola Perego - fra calore e intimità : Quanti segreti nasconde una stanza d’albergo? È questa la domanda a cui Paola Perego cerca di rispondere in Non disturbare, programma di interviste intime e sincere, cuore pulsante fra moquette damascate e lettoni alla francese. Un nuovo prodotto che cerca di scavare l’animo delle donne di spettacolo in una location inedita: la stanza d’albergo, senza il pubblico che applaude, senza i tempi della diretta da rispettare. Una ...

Carolyn Smith confessa a Paola Perego : “Ho pensato di non farcela” : Carolyn Smith a Non disturbare racconta alla Perego del cancro “Lei combatte con il sorriso, lei combatte danzando”, sono state queste le parole pronunciate da Paola Perego per presentare Carolyn Smith a Non disturbare. La conduttrice ha intervistato in una camera d’albergo la giudice di Ballando con le stelle, la quale ha parlato della sua malattia. Danzatrice e coreografa, la Smith ha raccontato che una sera il suo ...

Noin disturbare – Paola Perego fa interviste al femminile in una stanza d’albergo nella seconda serata di Raiuno. : Paola Perego, una donna di spettacolo. Una conduttrice di successo, spesso non valorizzata e utilizzata come mriterebbe. Una lunga gavetta da giovanissima, consacrata dal grande successo che riscontrò a Forum e poi anche a Buona Domenica. Il passaggio poi in Rai, diversi programmi, ma molti che ha dovuto condividere in coppia, cosa che non valorizza […] L'articolo Noin disturbare – Paola Perego fa interviste al femminile in una ...

Paola Perego ricorda Fabrizio Frizzi prima di Non disturbare : Non disturbare: Paola Perego ricorda Fabrizio Frizzi A distanza di tre mesi dalla sua morte, Paola Perego ha voluto ricordare il suo amico e collega di lavoro Fabrizio Frizzi. La conduttrice, che nella seconda serata di lunedì 25 giugno debutterà sul primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo con Non disturbare, ha raccontato a Il Messeggero un episodio inedito legato al suo ritorno in tv con Superbrain. Dopo il periodo burrascoso e ...

“Naike Rivelli ha scoperto che suo padre non è quello che pensava. Ornella Muti non ha saputo dirle chi è” : la rivelazione di Paola Perego : “Naike Rivelli ha scoperto da poco, grazie a un esame del Dna fatto prima in Spagna e poi ripetuto in Italia, che l’uomo che ha sempre chiamato papà non è suo padre” ha dichiarato Paola Perego in un’intervista al Messaggero. La conduttrice brianzola torna in tv, ormai rilanciata mediaticamente dopo la parentesi Parliamone Sabato, e lo fa con uno scoop non da poco. Sarà alla guida per sei settimane di “Non ...