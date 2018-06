Panda Waze | la citycar più social di sempre

Fiat Panda la City Cross serie speciale “Waze” - pronta alla condivisione : La nuova serie speciale Waze Cross City è il primo modello City car con look aggressivo, ispirata alla famosa applicazione di navigazione Waze. Un modello “Social” per una connessione e navigazione costante, che offre nuove possibilità di utilizzo e permette una condivisione delle informazioni in tempo reale, su: viabilità. traffico, incidenti, lavori in corso, pericoli sulla strada, autovelox, prezzi nei diversi distributori di ...

Fiat Panda - La nuova Waze e i 365 esemplari da record - VIDEO : Pandino, in provincia di Cremona, è il luogo ideale per radunare centinaia di Fiat Panda per tentare un record molto particolare: la scritta Panda più grande mai composta, visibile solo quando si sale molto in alto in cielo. Cerano centinaia di modelli diversi dal 1982 (la più vecchia, anche se la Panda di origine è del 1980) alla più recente, la versione Waze che integra il popolare sistema di navigazione social nellapplicazione Uconnect, con ...

Panda Waze da record a Cremona al raduno nazionale : Nella seconda edizione di “Panda a Pandino” la nuova Panda Waze fa il botto Il raduno delle Fiat Panda a Pandino, in provincia di Cremona, batte tutti i record diventando il più grande raduno al mondo di Panda. Ospite d’onore la nuova Panda Waze, la prima city car a fregiarsi del nome Waze integrando l’app di navigazione Waze nell’app Panda Uconnect, oltre a essere la Panda più social di sempre. La colorata comitiva ...

Fiat Panda Waze : mai così social : Al via gli ordini della nuova Panda Waze, un nuovo modello che nasce dall’incontro dell’auto più pop della gamma Fiat e il sistema di navigazione più social al mondo, la prima city car del segmento a proporre l’integrazione della famosa app di navigazione Waze nell’altrettanto nota app “Panda Uconnect”, permettendo così di utilizzarle contemporaneamente, passando […] L'articolo Fiat Panda Waze: mai così ...

Fiat Panda Waze - la city car diventa social" : ...5 milioni di possessori e appassionati di Fiat Panda che l'hanno voluta, dal 1980 a oggi, quale manifesto della 'libertà a quattro ruote'; e i più di 100 milioni di utenti Waze connessi nel mondo che ...