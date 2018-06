espresso.repubblica

: Panama, paradiso leghista - MauroFranchi4 : Panama, paradiso leghista - psyco74 : Panama, paradiso leghista - FdcMax : RT @mygreat7: #TikiTakaRussia con la presenza di Teocoli mi interessava, dopo che 'dentesporco' #Cruciani ha detto che #Panama è conosciut… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) I fiduciari dei cassieri del Carroccio non hanno aspettato la flat tax. Le casseforti sono già state spostate nelle isole a imposte quasi zero: dal Centroamerica a Malta I soldi dei leghisti nascosti in Lussemburgo"Papers 2, da Messi a lady Kazakistan i vip del mondo con i soldi nei paradisi fiscali " Barilla, Corallo e Margherita Agnelli: i tesori dei vip d’Italia sono all'estero "